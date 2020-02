Bauherren und Planer setzen auf Entwässerungslösungen des Arnsberger Familienunternehmens Dallmer. Hier ist ein Beispiel einer bodengleichen Dusche in einem Einfamilienhaus abgebildet. Foto: Dallmer GmbH + Co. KG

Ob die Elbphilharmonie in Hamburg, das Einfamilienhaus oder das Luxus-Hotel – alle setzen auf Entwässerungslösungen des Arnsberger Familienunternehmens Dallmer. Der progressive Umgang mit Form und Funktion auf höchstem Qualitätsniveau überzeugt weit über Ländergrenzen hinweg. Ebenso wie die Garantie, die Dallmer auf seine Produkte gibt. Referenzen im Burj Khalifa in Dubai, im One Hyde Park in London oder der Hamburger O2 World sprechen für sich.

Mehr als ein Ablauf

Perfekte Produkte entstehen aus einem Zusammenspiel von hervorragender Funktion, hoher Materialqualität und guter Gestaltung, so lautet das Dallmer-Credo. Dabei denkt das Arnsberger Familienunternehmen nicht nur an das Bad, sondern an sämtliche Entwässerungsvorrichtungen, die im Haus und auf dem Grundstück benötigt werden. Der Entwässerungsspezialist entwickelt Sanitärtechnik, welche die Entwässerung komfortabler, wertvoller und sicherer macht. Die Bandbreite reicht dabei im Innenbereich von Duschrinnen für bodengleiche Duschen sowie Bodenabläufen im Baukastensystem über Brand- und Schallschutz-Rohbauelemente, Spülen-Siphons, Rohrbelüfter bis hin zu sensorgesteuerten Rückstauverschlüssen und im Außenbereich von Boden- bis zu Dachabläufen mit passenden Brandschutz-Systemen.

Dallmer Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität, Innovation sowie fortschrittliche Technologie und vielfach prämiertes Design aus. Besuchen Sie www.dallmer.de/referenzen und lassen Sie sich inspirieren!