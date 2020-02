Freudige Stimmung inklusive: Sechs Teams können bzw. konnten sich über ihren Brötje Sales Award und das Preisgeld in Höhe von je 1.000 € freuen.

Der SHK-Fachgroßhandel bildet für Brötje die entscheidende Vertriebssäule im Absatz seiner Wärmeerzeuger und Systeme. Im Rahmen der aktiv gelebten Partnerschaft gelingt es den Rastedern immer wieder entscheidende Motivationsfaktoren zu setzen. Mit dem Brötje Sales Award wurde nun erstmals ein Preis ausgelobt, der in sechs Kategorien an besonders erfolgreiche Verkaufsteams des Fachgroßhandels überreicht wurde. Jeweils 1.000 € bekamen die Gewinner zur Umsetzung teambildender Maßnahmen in ihren Häusern. Neukundengewinnung zählte ebenso zu den bewerteten Kriterien wie der erfolgreiche Absatz verschiedener Produktgruppen.

Die Kategorien und Gewinner im Einzelnen:

„Brötje Aktiv Partner“ Bär & Ollenroth KG, Berlin

„Neukunden“ Meier KG, Urmitz

„Wasseraufbereitung“ Gienger Memmingen KG

„Wärmepumpen“ Pfeiffer & May, Mannheim

„Gasbrennwert bis 50 kW“ August Brötje Handel KG, Rastede

„Brötje Gesamt“ C & G Bremen KG

Die Übergabe der Preisgelder wurde - mit einem herzlichen Dankeschön des Geschäftsführers Heinz-Werner Schmidt sowie des neuen Bereichsleiters Verkauf, Marcel Friedrich, versehen - anlässlich des diesjährigen Sales-Meetings von Brötje in Kassel vollzogen.

Mehr Informationen zum Unternehmen Brötje sowie zum Produktangebot finden Interessierte unter broetje.de