Schwarze Akzente in der Badgestaltung sind modern und wirken luxuriös. Sie verleihen dem Bad einen designstarken Charakter. KEUCO bietet für die Badmöbel der EDITION 11 eine neue Oberfläche in Schwarz gebürstet. Das zurückhaltende und geradlinige Design der EDITION 11 Möbel wird von einer grifflosen Optik geprägt. Neben Waschtischunterschänken sind Sideboards, Hochschränke und Unterbauschränke in der besonderen Oberfläche erhältlich. Der edle, mattschwarze Look strahlt eine geheimnisvolle Extravaganz aus und gibt dem Bad gleichzeitig eine behagliche Atmosphäre. Die haptisch ausgesprochen angenehme, samtmatte Qualität zeichnet sich durch besondere Unempfindlichkeit und Pflegleichtigkeit aus.

Perfekt abgestimmt: Die samtmatte Lackoberfläche der Möbel mit einem leichten Metallic-Schimmer passt perfekt zu den exklusiven IXMO Duscharmaturen sowie EDITION 400 und EDITION 11 Armaturen und Accessoires in Schwarzchrom gebürstet. Die Waschtisch-Armaturen erhalten auf den weißen Keramik-Waschtischen der Serie maximale Aufmerksamkeit. Zudem bilden sie einen eleganten Kontrast.



Für ein stimmiges Bild setzt der ROYAL LUMOS Lichtspiegel mit umlaufendem Rahmen in schwarz eloxiert ein leuchtendes Highlight. Die zwei LED-Beleuchtungs-Quellen – Hauptbeleuchtung und Waschtischbeleuchtung – lassen sich über das intuitive Bedienpanel dimmen und in der Lichtfarbe stufenlos einstellen. Optional ist er mit praktischer Spiegelheizung und mit Soundsystem erhältlich. Für den letzten Schliff der dunkel akzentuierten Badgestaltung sorgt der iLook_move Kosmetikspiegel ebenfalls mit schwarz gebürsteter PVD-Oberfläche.



Abgestimmt im Design und mit durchgängig schwarzmatten Oberflächen in metallischer Optik entsteht eine luxuriöse KEUCO Badausstattung in der gehobenen Innenarchitektur.