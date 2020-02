Vom 21.-26. April 2020 können sich auf dem Salone del Mobile in Mailand Architekten, Innenarchitekten und die designaffine Öffentlichkeit von Smart Showers und individualisierbaren Armaturen auf einem in zwei Markenwelten geteilten Stand der Hansgrohe Group überzeugen. Halle 22, Stand E 23/27.

Wenn die Weltleitmesse für Möbel und Design im April ihre Tore öffnet, wird Mailand zum Schauplatz der internationalen Interieur- und Designbranche. AXOR und hansgrohe, die beiden Marken der Hansgrohe Group, beeindrucken Besucher in diesem Jahr auf dem Salone del Mobile mit wegweisenden Innovationen für Bad und Küche. Vom 21.-26. April 2020 können sich Architekten, Innenarchitekten und die designaffine Öffentlichkeit von Smart Showers und individualisierbaren Armaturen auf einem in zwei Markenwelten geteilten Stand der Hansgrohe Group überzeugen.

„Die Hansgrohe Group hat sich zuverlässig und stetig einen Namen als ein führendes Unternehmen in Innovation, Qualität und Design erarbeitet“, erklärt Hans Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstands der Hansgrohe Group. „Gute Gestaltung und höchste Qualitätsansprüche sind für uns seit Jahrzehnten selbstverständlich. Mit unseren Produkten gehen wir aber weit über die gute Form hinaus: Wir denken Wasser in Bad und Küche in vollkommen neuen Dimensionen, fügen ihm einen funktionalen Mehrwert zu und schaffen so ein emotionales Wassererlebnis – wie mit unserem Smart Shower System hansgrohe RainTunes. Architekten und Innenarchitekten kommen mit der individualisierbaren AXOR MyEdition Trägerplatte auf ihre Kosten – neue Möglichkeiten der Materialwahl inspiriert durch die Sehnsuchtsorte bekannter AXOR Design Partner laden zum Träumen ein. Alles in allem umgeben von einem Messestand, der für unsere Gäste eine beeindruckende Atmosphäre schaffen wird“, freut sich Kalmbach.

„AXOR präsentiert sich als exzentrische Galerie: die Oberflächen des Innenraums sind rauem, stumpfen Basaltstein nachempfunden und bilden damit den größtmöglichen Kontrast zu glatten, brillanten Oberflächen der AXOR Produkte, die in edlen Spiegelvitrinen und hölzernen Regalen präsentiert werden. Design und Individualisierung auf höchstem Niveau. Der hansgrohe Markenbereich hingegen – wohnlich auf ganzer Linie. Modern, jung und schick. Der Besucher soll spüren, dass wir die Impulsgeber für Innovation und Design im Bad sind. Technisch ausgeklügelt und visionär, aber nah am Menschen und seinen Bedürfnissen“, so Felicitas Albring, Leitung Corporate Architecture, Hansgrohe SE.

AXOR MyEdition: Individualisierung auf höchstem Niveau

Mit AXOR Places beginnt zum Salone del Mobile eine Marken-Kampagne, die die Sehnsuchtsorte berühmter Architekten und Designer wie Antonio Citterio oder Barber & Osgerby erkundet. Die Idee dazu ist so einfach wie naheliegend: ein Stück Welt hält Einzug in das Badezimmer. Diese Transformation wird auf verschiedenen Ebenen sichtbar gemacht: Auf der Produktebene durch komplett individualisierbare Armatur-Materialien (AXOR MyEdition), deren Herkunft in den Sehnsuchtsorten bekannter Design Partner liegt. Luftaufnahmen von Tom Hegen bilden den visuellen Rahmen für AXOR Places.