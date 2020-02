Hiermit können Sie Ihren Kunden einen echten Problemlöser präsentieren.

Mit den Dreh-Falt-Türen der maw Fachhandelsmarke Serie flex Modell A-E400 oder auch der Serie flaconi Modell FL4400 bieten wir Lösungen, ideal für kleine oder ungünstig geschnittene Bäder.

Der leichtgängige Dreh-Falt-Mechanismus der beiden zweiteiligen Türen reduziert den Platzbedarf im Schwenkbereich und lässt die Faltwände bei Nichtgebrauch nahezu verschwinden. Das unterstützt auch das Trocknen des Nassbereiches, was gerade in kleinen Bädern sehr von Vorteil ist. Neben Ihrer modernen Optik, erleichtern die formschönen, innen flächenbündigen Scharniere beider Serien die Reinigung.

Die Serie maw flaconi erhalten Sie standardmäßig inklusive wasserabweisender Beschichtung.

Für stark verwinkelte Bäder bieten wir beide Modelle der Serien maw flex und maw flaconi auch mit Sondermaßen, Eckaus- und Schrägschnitten an.



Wir - Ihr GEO-Team – helfen Ihnen gerne weiter.



GEO Produkte GmbH - Friedrichsfelder Straße 27 - D-68723 Schwetzingen

Tel.: +49 (0)6202 – 2093 0 ; info @ geoprodukte.com

www.maw-duschwand.com