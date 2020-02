Zu den Highlights zählen u.a. das weiterentwickelte bodenebene Duschsystem ACO ShowerFloor, einstellbar auf die unterschiedlichsten Baustellensituationen; und natürlich die Gesamtlösung ACO LipuSmart, die die Funktionen von Fettabscheider, Probeentnahme und Hebeanlage in einem einzigen Gerät mit zentraler Gesamtanlagensteuerung vereint. Unter dem Claim askACO präsentiert ACO Haustechnik zudem sein breites Serviceangebot, einschließlich einer Präsentation der BIM-Readyness des ACO Portfolios – alles in allem ein hoch interessantes Messe-Spektrum, mit dem ACO Haustechnik Architekten, Planer und Fachhandwerker vom 10.03. bis 13.03.2020 in Halle 6, Stand E07 sehr herzlich willkommen heißt!