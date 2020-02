Handwerker, die sich in Zeiten voller Auftragsbücher und Fachkräftemangels für zeitsparende und einfach anzuwendende Lösungen interessieren, finden im Technikbereich des Bette-Standes in Halle 7, Stand 7C10 zwei echte Problemlöser. Die Installationsbox EasyConnect ist eine Plug-and-Play-Lösung für den sicheren Anschluss von Dusch- und Badewannen, die für eine sehr schnelle und einfache Montage sorgt. Perfekt darauf abgestimmt ist der vorkonfektionierte Minimum-Wannenträger, der die Einbauzeit von Duschen auf ein Minimum reduziert – einfach auspacken, aufkleben, fertig.

Wer sich direkt vor Ort von der einfachen und zeitsparenden Anwendung der beiden Produkte für den Duschbereich überzeugen lassen möchte, wird feststellen, dass die Produktdemonstration am Stand mit einem genauso minimalen Zeitaufwand verbunden ist, wie die spätere Installation auf der Baustelle.

Auch beim Thema Design und Gestaltung zeigt Bette drei Produkte, die auf die Bedürfnisse von Handel und Handwerker zugeschnitten sind: Die Zwei-Sitzer-Badewanne BetteSpace L aus der gleichnamigen Badewannen-Kollektion passt sich dank ihrer trapezförmigen Geometrie auch in Badnischen intelligent ein und nutzt den vorhandenen Raum optimal aus – ohne an Komfort und Bequemlichkeit zu sparen.

Mit dem Redesign des Badewannenklassikers BetteForm sorgt Bette für mehr Badekomfort im Basis-Segment. Mit ihrem attraktiven Preis und ihren zahlreichen Maßvarianten ist die Einbau-Badewanne die Wanne für alle Fälle. Form und Funktion wurden bei der Neuauflage des Klassikers aktualisiert und lassen BetteForm in einem frischeren, moderneren Look erstrahlen.

Farbe ins Bad – und auf den Messestand – bringt das Highlight-Produkt BetteCraft: Die filigrane Waschtischschale fügt sich elegant in alle Bäder ein, in denen der Waschplatz besonders inszeniert werden soll. In den gezeigten, aktuellen Farbvarianten auf jeden Fall einen Blick wert.