Im Herzen der Universitätsstadt Erlangen entsteht ein ganz besonderes Viertel: Mit „Brucklyn“ wird ein Gebäude-Komplex gebaut, der jungen Menschen, Studenten und Gründern ein Zuhause bieten soll. Es verfügt über komplett ausgestattete Premium-Apartments, Gastronomie- und Einzelhandelsflächen sowie einem Business- und Gründerzentrum auf insgesamt 20.800 m². Die Idee im selben Quartier zu wohnen, zu arbeiten und zu leben strebte die Jost Unternehmensgruppe bei diesem Projekt an. Mit Erfolg: In den 303 Einheiten lebt man inmitten stylischer Designs, technischer Annehmlichkeiten und hochwertiger Ausstattungen und in Brucklyn setzt man auf kurze Wege, denn die Bewohner haben das Fitnessstudio, die Sauna oder das Kino unter demselben Dach.



Die Innenausstattung bietet Luxus und Komfort auf kleinstem Raum: Gekonnt wurde Schlaf- und Arbeitszimmer, Küche und Bad in den Apartments arrangiert. Eine multifunktionale und maßgeschneiderte Einrichtung, die keine Wünsche offen lässt. Die exklusiven Bäder mit hochwertigen Materialien und Oberflächen überzeugen mit pfiffigen Details, wie Nischen zur Ablage, exakt angepassten Waschtisch-Stauraum-Kombinationen und minimalistischen Armaturen von KEUCO. Die Duscharmatur IXMO_solo passt perfekt in das Konzept: Maximale Funktion verbirgt sich hinter reduziertem Design. Die Armatur vereint auf einzigartige Weise Einhebelmischer und Schlauchanschluss in nur einem Modul auf der Wand. Das spart Platz und überzeugt die Bewohner durch eine äußerst einfache Handhabung.



Auf Qualität wird auch am Waschplatz mit verchromten KEUCO PLAN blue Armaturen besonderer Wert gelegt und ein weiterer Aspekt war für die Produktwahl ausschlaggebend: Mit einer durchschnittlichen Durchflussmenge von nur 6 l/min wird im Haus auf Nachhaltigkeit gesetzt. Obwohl sie der Umwelt zuliebe Wasser und Energie einspart, ist der Strahl durch den Einsatz spezieller Strahlregler schön voll und trotzdem kräftig. Die KEUCO Armaturen in der Dusche und am Waschtisch haben noch eine besondere Note durch die Lasergravur des Brucklyn Logos bekommen. Liebe zum Detail bis in jeden Winkel.



Am WC setzt sich die konsequent stilvolle und hochwertige Ausstattung mit Accessoires von KEUCO fort. Der PLAN Toilettenpapierhalter und die Toilettenbürstengarnitur sind designstark und pflegeleicht. Der Lotionspender am Waschtisch und die Haken für Handtücher oder den Bademantel runden das Bild im Bad ab.



