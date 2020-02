Das Motto der Designlinie clivia: "Clever kombiniert". Ein Slogan, den VIGOUR mit Leben füllt. "Die Designidee war die Gestaltung eines Gesamtbades im unteren Preissegment mit einem harmonischen Design, das sich in allen Produkten wiederfindet", verrät Designer Michael Stein. Eine komplette Designlinie aus einem Guss - nach derby, white und VIGOUR vogue schafft VIGOUR auch bei clivia eine bis ins Detail abgestimmte einheitliche Optik im Bad.

Bei der SHK Essen untermauert VIGOUR zudem seine Stärke als Marke für das ganze Bad. Mit VIGOUR individual Licht bietet der Hersteller zu jeder Designlinie die ideale Leuchte. Je nach gewünschter Lichtcharakteristik und abgestimmt auf die jeweilige Einrichtung. Alle Leuchten sind in den Grundfarben weiß und schwarz sowie hochwertiger Chrom-Optik erhältlich. VIGOUR individual Licht setzt die Badprodukte gekonnt in Szene.

VIGOUR liefert sämtliche Badprodukte aus einer Hand. Die Fachbesucher erleben in Essen die gesamte Palette der Designlinien am Beispiel ausgewählter Produkte. Darunter die Designlinie white mit ihren neuen Badmöbeln. VIGOUR ergänzte das Sortiment 2019 um zusätzliche Farben, Fronten und Formen. Der Relaunch reicht vom neuen TipOn-Mechanismus zum Öffnen der Schubladen über die noch bessere Ausleuchtung der Spiegelschränke bis hin zum Doppelhochschrank in einer Breite von 80 Zentimetern.

Live vor Ort zeigt VIGOUR auch die im vergangenen Jahr eingeführte Designlinie VIGOUR vogue. Die Besucher erleben dabei etwa die mit dem Red Dot Award 2019 ausgezeichnete freistehende asymmetrische Wanne und die mit dem "German Design Award" prämierten Badmöbel.