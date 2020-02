78 Designexperten aus mehr als 20 Ländern haben die Gewinner des iF DESIGN AWARD 2020 gekürt. Die Jury wählte ihre Favoriten aus 7.298 Einsendungen aus 56 Nationen. HEWI wurde gleich zweifach mit der begehrten Auszeichnung in der Kategorie Product prämiert. Sowohl das modulare Waschtischsystem als auch die neue Beschlagserie 270 wurden ausgezeichnet.

Modulares Waschtischsystem

Die Waschtische lassen sich durch das modulare System erweitern – so wie es die individuellen Bedürfnisse des Nutzers erfordern. Alle Badutensilien wie Seifenspender, Becher und Co. finden in greifbarer Nähe ihren Platz. Ein adaptiver Haltegriff bietet Sicherheit und Unterstützung bei eingeschränkter Kraft und Mobilität. Die Waschtische lassen sich schnell und einfach erweitern und auch wieder zurückbauen.

Serie 270 | Hadi Teherani Design

Hadi Teherani ist nicht nur Architekt und Urheber visionärer Bauten, wie des Hamburger Docklands oder des Frankfurter Fernbahnhofes. Er ist auch ganzheitlicher Gestalter, der den Raum atmosphärisch aufzuladen versteht, indem er die Disziplinen Architektur und Design zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenfügt. Die von ihm gestaltete Serie 270 ist Architektur en miniature. Feine Details wie die Fuge zwischen Drückeransatz und Griff stehen in perfekter Balance zur stark verkleinerten mini-Rosette.