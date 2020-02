„Ihnen zu diesem besonderen Anlass gratulieren zu dürfen, freut uns sehr. Dies ist ein weiterer Meilenstein für Sie“, waren sich die Nordwest-Vorstände Andreas Ridder und Jörg Simon einig, als sie den fünf Auszubildenden des dritten Lehrjahres vergangene Woche offiziell gratulierten. Denn diese hatten allesamt ihren Abschlussprüfungsmarathon erfolgreich und zudem mit guten Noten beendet.

Drei Groß- und Außenhandelskaufleute, eine Mediengestalterin und ein Fachinformatiker freuen sich nun über unbefristete Arbeitsverträge in dem Dortmunder Unternehmen und auf die dortigen spannenden Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

Großes Lob gab es auch von der Ausbildungsverantwortlichen Ann- Christin Schmitz: „Sie waren ein toller Jahrgang und nicht nur in ihrer Ausbildung engagiert, sondern auch in zusätzlichen Projekten, die Sie übernommen haben.“ So waren die Auszubildenden unter anderem in die Veranstaltungsorganisation involviert, als Ausbildungsbotschafter unterwegs oder betätigten sich als Redakteure auf dem unternehmenseigenen Azubi-Blog. „Dass Sie nun so gut bestanden haben, ist für uns alle das i-Tüpfelchen.“

Lob von den Auszubildenden

Von Andreas Ridder und Jörg Simon gefragt, was sie denn an ihrer Ausbildungszeit geschätzt haben, antworteten die jungen Leute:

„Es war spannend, in der Ausbildung so viele verschiedene Unternehmensbereiche kennenzulernen“, „Man wurde von den Kolleginnen und Kollegen direkt als vollwertiges Teammitglied aufgenommen“, „Toll, dass wir nun alle in unseren Wunsch­Abteilungen eingesetzt werden“ - das Feedback der Prüflinge war überzeugend.

In Zeiten von Fachkräftemangel und steigendem Personalbedarf setzt das Unternehmen verstärkt auf Nachwuchs aus den eigenen Reihen. Neben der Vermittlung von theoretischem Wissen in Berufsschule und Uni werden die Auszubildenden von Anfang an in ihren jeweiligen Abteilungen vollumfänglich in das Tagesgeschäft eingebunden und betreuen zusätzlich verschiedene Sonderprojekte. Das vielseitige und lehrreiche Ausbildungskonzept kommt offenbar gut an. 2019 erhielt Nordwest bereits zum siebten Mal das Siegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ von der Ertragswerkstatt GmbH.