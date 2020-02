Eine absolute Neuheit erwartet die Besucher der SHK Essen vom 10. bis 13. März 2020 auf dem Viessmann Stand. Dort präsentiert das Unternehmen seine neue, in Serie gefertigte Groß-Wärmepumpe Vitocal 300-A Pro. Das Besondere an dieser hochinnovativen Luft/Wasser-Wärmepumpe: Sie arbeitet mit einem natürlichen, besonders klimaschonenden Kältemittel und kann gleichzeitig stufenlos heizen wie auch kühlen. Das neue Gerät, das für Wohngebäude und Gewerbebetriebe konzipiert ist, erzielt zudem bisher unerreicht hohe COP-Werte. Weitere Details zu dieser Innovation sowie zu vielen weiteren Neuheiten aus dem Integrierten Viessmann Lösungsangebot gibt es in Halle 3, Stand 3A11.