CONEL deckt die gesamte Hausinstallation aus einer Hand ab und nimmt die Besucher des Messestands mit auf eine Reise durch die Sortimente. Vom DRAIN-Abflusssystem, die DRAIN LINK Adapter, über die CLEAR-Wasseraufbereitung bis zum Vorwandinstallationssystem VIS erleben die Besucher die in Form eine 2D-Hauses präsentierten Produkte live zum Anfassen.

Seinen Slogan „Der beste Freund des Installateurs“ füllt CONEL auch auf der Messe mit Leben. Gemeinsam mit seinem besten Freund erlebt man besondere Momente und entdeckt neue Welten. In Essen ermöglicht CONEL den Besuchern eine virtuelle Kamerafahrt durch das Haus.

Eine besondere Chance, CONEL auf digitale Art zu entdecken.

Keine Messe ohne Neuheiten. Bei der SHK Essen stellt CONEL unter anderem sein CONEL PLUS Schachtregister vor. In Zeiten von Nachwuchsmangel im Fachhandwerk und Termindruck bei Neubauprojekten gewinnen Vorfertigung und optimale Datenqualität für Planer, Architekten, Bauträger und die Wohnungswirtschaft an Bedeutung. Mit seinem industriell vorgefertigten Schachtregister sorgt CONEL für Entlastung auf der Baustelle.

Eine weitere Neuheit: die Laserfamilie aus dem TOOLS-Sortiment. Der Kreuzlinienlaser mit grüner Diode überzeugt dank seiner kompakten, handlichen Größe. Ausgestattet mit einem Multiadapter für Magnet- und Stativanschlüsse ist er universell einsetzbar. Je nach gewählter Laserfunktion kann er sowohl zum Festlegen von Meterrissen, dem Abhängen von Decken und als Unterstützung bei Schreinerarbeiten sowie dem Ausrichten von Fliesen genutzt werden.

Was wäre ein Messestand ohne Platz zum Ausprobieren? Auf Aktionsflächen liefert CONEL Praxistipps von Profis rund um die Themen Isolieren, Dübeln oder Silikonieren und schafft damit echte Mehrwerte.