Jedem Plancofix-Produkt, ob Plancofix, Plancofix Plus oder Plancofix Line liegt ein Gutschein bei, der einen QR-Code beinhaltet. Wird dieser mit einem Smartphone gescannt, erscheint eine vorformulierte Mail, in die nur noch die Lieferanschrift eingetragen werden muss. Wenige Tage später wird das sinnvolle Duschaccessoire an den Endkunden geliefert. Pentair Jung Pumpen freut sich, wenn der Nutzer des frisch sanierten Bades auch ein Bild der neuen Plancofix-Installation an die E-Mail anhängt.

Der SHK-Installateur kann sich bei der Übergabe des Bades an den Bauherrn gleich mit einem nützlichen Werkzeug für die neuinstallierten Duschwände verabschieden.

Alle Informationen über das Produkt Plancofix finden sich unter www.plancofix.de.