Nicht nur die reisefreundliche Lage am Münchner Hauptbahnhof macht das Le Méridien Hotel zur ersten Wahl für Besucher der Bayerischen Landeshauptstadt. Das Hotel verfügt über großzügige, helle Zimmer wie kein anderes in dieser bevorzugten Lage. Der optimale Ausgangspunkt, um die Stadt zu entdecken – und ebenso gern wieder ins Hotel zurückzukehren. Entspannte Wohlfühlatmosphäre dank exzellentem Service und durchdachtem, modernen Design, das die Bedürfnisse der Gäste in den Mittelpunkt stellt. So entschied man sich bei der Renovierung der über 300 Bäder für komplette KEUCO Ausstattungen.



Viel Ablagefläche und eine reinigungsfreundliche Oberfläche bietet das maßgefertigte KEUCO Waschtischboard mit trüffelfarbigem Glas. Die EDITION 400 Zweigriff-Armaturen wirken mit ihrem schlanken Äußeren wie Skulpturen, die über die Keramikwaschtische ragen. Der passende Lichtspiegel, der sich über den kompletten Waschplatz erstreckt, erhellt den Raum durch die durchgängige LED-Beleuchtung. Für den genaueren Blick bietet der beleuchtete iLook_move LED-Kosmetikspiegel dem Gast eine fünffache Vergrößerung. Der flexible Schwenkarm lässt jegliche gewünschte Position des Spiegels zu.



Geradlinig angeordnet und zur Symmetrie des Raumes passend finden sich KEUCO Accessoires rund um das WC. Unter der Abdeckung hält der Toilettenpapierhalter der COLLECTION MOLL das Papier bereit. Die passende verchromte Bürstengarnitur, mit leicht zu entnehmendem Einsatz, erweist sich als äußerst pflegeleicht für das Reinigungspersonal.



Die Zimmer wurden mit dem praktischen X-LINE LED-Lichtspiegel ausgestattet, der durch seinen umlaufenden Rahmen für zusätzliche Ablagefläche sorgt. Die Duscharmatur IXMO SOLO vereint in nur einem Modul an der Wand Einhebelmischer und Schlauchanschluss. An der Duschstange lässt sich die gewünschte Position der Brause über den Schieber flexibel und mit einem Handgriff einstellen. Bilder: KEUCO

In den Duschen erwarten die Gäste die minimalistischen IXMO Armaturen von KEUCO. Die Suiten und Zimmer verfügen über Kombinationen mit Kopf- und Handbrause oder die innovative Duscharmatur IXMO SOLO, die in nur einem Modul Einhebelmischer und Schlauchanschluss vereint. IXMO von KEUCO kombiniert nach dem Credo „weniger kann mehr“ mehrere Funktionen auf kleinstem Raum mit einem designstarken Look. Eine stimminge Interieur-Auswahl, die einen Aufenthalt im Le Méridien München unvergesslich macht.



Im halböffentlichen Bereich wurde auch eine maßgeschneiderte Lösung für den Waschplatz angefertigt. Die Keramikwaschtische ergeben mit dem Board mit Glasoberfläche eine sinnhafte Einheit. Platzsparend und praktisch wurde der Lotionspender in die Ablagefläche integriert. Symmetrisch angeordnet assistieren die PLAN Papierspender dem Gast nach dem Händewaschen. Die KEUCO Produkte am WC unterstreichen das edle Image der Räumlichkeiten mit den großen Fliesen. Bilder: KEUCO