Je individueller, desto besser – so könnte das Motto moderner Badgestaltung lauten. Da Kunden unterschiedliche Wünsche haben, wird meist ein großes Produktprogramm benötigt, um jede Anforderung an bodengleiche Duschen erfüllen zu können. Dallmer hat sein DallFlex-System um zwei neue Duschrinnen für die Fläche erweitert und schafft damit über 100 Kombinationsmöglichkeiten. CeraFloor Individual und CeraFrame Individual heißen die neuen Rinnen für die Fläche. Damit sind nun neun Dallmer-Duschrinnen mit einem Ablaufgehäuse kombinierbar und somit den Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Unsichtbar und doch ästhetisch

CeraFloor Individual ist die filigrane Duschrinne für die Fläche. Sie zeichnet sich durch feinstes Design und modernste Technik aus. Die Rinne wird in einem Maß von 1500 mm geliefert und kann je nach Duschbereich gekürzt werden. In Kombination mit dem Ablaufgehäuse DallFlex ist das System DIN 18534-konform und dank des herausnehmbaren Geruchsverschlusses sehr einfach zu reinigen.

CeraFrame Individual ist eine kompakte, kurze Duschrinne, die in der Fläche platziert wird. Lediglich ein Rechteck mit den Maßen 300 x 50 mm ist sichtbar. Die Kurzinne bietet den perfekten Rahmen für eine minimale Abdeckung.

Die Abdeckungen der beiden Rinnen sind befliesbar, wodurch sie sich harmonisch in die Badgestaltung einfügen. Neben der befliesbaren Variante sind die Produktneuheiten in Edelstahl und auch mit matter PVD-Beschichtung in den Farben Anthrazit, Rotgold und Messing erhältlich.