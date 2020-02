Puristisch im Design, makellos im Raum, faszinierend im Wassererlebnis: so präsentiert die Marke AXOR ihre neuen Kopfbrausen. Mit jeweils sechs runden und eckigen Varianten ermöglicht das Sortiment die Umsetzung kompletter AXOR Bäder bis in die Dusche. Das klare, puristische Design mit innovativen Features entstand in Zusammenarbeit mit Phoenix Design aus Stuttgart.

Puristische Klarheit

Das AXOR Kopfbrausensortiment 2019 besticht durch eine konsequent puristische Designsprache. Markant, das Quadrat oder der Kreis als prägende Formen – von der Kopfbrause über den Brausearm bis hin zu den passenden Thermostatmodulen. Das kreisrunde und eckige Design erobert den Raum geradezu majestätisch. Stilbildend sind dabei die fein geschliffenen und polierten Kanten der hochwertigen Metallplatte – höchste Fertigungskunst, die in Kombination mit dynamischen Strahldüsen das puristische Design unterstreichen. Veredelt mit einer der 15 AXOR FinishPlus Oberflächen erhalten die Produkte zusätzliche Strahlkraft.

High-End Technologie und Innovative Features

Gefertigt aus hochwertigem Metall führt die Strahlscheibe der 2jet Varianten zwei revolutionäre Wasserstrahlarten: der sanfte, großflächige PowderRain (Durchfluss: 16-20L/Minute) und der neue Intense PowderRain (Durchfluss: 15-18L/Minute), eine intensivere, konzentrierte Variante der beliebten Strahlart. Die Strahldüsen sind nur sichtbar, solange die Brause in Funktion ist. Ist das Wasser abgeschaltet, fahren sie zurück in die Strahlscheibe. Dadurch ist die Metallplatte leicht zu reinigen: Mittels einem Bajonette-Anschluss kann sie außerdem einfach abgenommen und wieder montiert werden, z.B. für ein Entkalkungsbad. Innovativ ist auch die integrierte ServiceCard – per Knopfdruck kann sie entnommen und der Brausefilter gereinigt werden.

„Die AXOR Showers schaffen einen Ort der Wertschätzung: sie verleihen dem ‚Duschraum‘ etwas Makelloses durch ihr Design, durch ihre Materialität und durch die Inszenierung des Wassers. Jedes einzelne Produkt spiegelt diese Wertschätzung wider. Zugrunde liegt dabei immer unser kompromissloses Streben nach Perfektion im Design, in der Herstellung und Funktion“, erklärt Olivier Sogno, VP Brand Management, Hansgrohe SE.