Entdecken Sie auf der bautec das neue Topmodell der elektronisch geregelten E-Komfortdurchlauferhitzer für Dusche und Bad. Der »DSX Touch« wird intuitiv über das Touchdisplay aus Echtglas bedient. Das Display hat eine hohe Farbtiefe, kann Verläufe darstellen und zeigt Animationen. Durch die integrierte Bluetooth- und WLAN- Funktion kann das Gerät auch mit Fernbedienung, per Smartphone, Tablet und sogar mit Sprachsteuerung bedient werden. Mit den umfangreichen Monitoring-Funktionen werden einfach und schnell die individuellen Verbrauchswerte von mehreren Nutzern angezeigt. Durch die präzisen Wassermengen-Sensoren ist das Gerät auch sehr gut für den Einsatz von Wasserspararmaturen mit Strahlreglern geeignet.



Weiterhin können auch E-Durchlauferhitzer für Waschbecken und Küchenspülen sowie das Trinkwassersystem Zip HydroTap® direkt in Halle 1.2 am CLAGE Stand Nr. 1203 ausprobiert werden.