Freuen Sie sich auf attraktive Erweiterungen und Ergänzungen des Geberit Sortiments vor und hinter der Wand. Wir zeigen Ihnen, wie die Bündelung der Kompetenz für Sanitärtechnik, Baddesign und innovative Badfunktionen neue Wege öffnet.



Erleben Sie auf den diesjährigen Fachmessen, was bei der Badplanung, Badgestaltung und Sanitärinstallation in 2020 wichtig ist. Auf der bautec 2020 in Berlin vereinen wir vom 18. bis 21. Februar 2020 an unserem Stand in Halle 1.2 Technik und Design in Einklang und präsentieren Produkt-Neuheiten wie die neue Geberit ONE Wandarmatur und die Duschrinne CleanLine80 in aktuellen Trendfarben.



Alle Geberit Neuheiten und Sortimentsergänzungen 2020 finden Sie übersichtlich zusammengefasst im Geberit Neuheiten-Magazin.

Geberit Produkt-Neuheiten auf einen Blick