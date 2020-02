Zur Verstärkung unseres Teams haben wir folgende Stelle zu besetzen:

Außendienstmitarbeiter (m/w/d

)für die Region Bayern Süd (PLZ 80 - 87, 93 und 94)

Ihre Aufgaben:

Umfassende, kompetente technische Beratung und Betreuung unserer Kunden vom Erstkontakt über die Planung bis zur Auftragsabwicklung

Unterstützung und Betreuung unserer Firmenpartner in Architektur- und Planungsbüros sowie bei Anlagenbauern

Systematische Erweiterung des Kundenstamms

Zielgruppen- und Wettbewerbsbeobachtung

Ihre Voraussetzungen:

Erfahrungen in der Heizungsbranche

Motivation und zuverlässiges, eigenverantwortliches sowie verkaufs­orientiertes Arbeiten

Unternehmerisches Denken und Handeln

Selbstbewusstes und empathisches Auftreten sowie ein angenehmes Erscheinungsbild

Verhandlungsgeschick und Freude am Verkaufen

Unsere Leistungen:

Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit sowie leistungsgerechte Vergütung in einem engagierten Team

Gründliche Einarbeitung und ein persönlicher Mentor während dieser Zeit

Unterstützung bei Ihrer beruflichen Weiterbildung

Ein Firmenwagen auch zur privaten Nutzung

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann bewerben Sie sich jetzt und gestalten Sie mit uns eine erfolgreiche Zukunft:

Per Post:

Sunline Deckenstrahlungsheizungen GmbH

z. Hd. Herrn Küster

Wachstedter Straße 11

37351 Dingelstädt



Per E-Mail an: geschaeftsfuehrung @ sunline-heizflaechen.de

Oder direkt hier: Online-Bewerbung