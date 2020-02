Andre Kellinghaus wird zum 01.03.2020 die Geschäftsführung der Pietsch Gruppe in Ahaus übernehmen. Er folgt damit Dr. Winfried Scholz, den das Unternehmen zum Ende des letzten Jahres im Alter von 66 Jahren in den Ruhestand verabschiedet hat. Herr Kellinghaus ist 46 Jahre alt und war bereits in Führungspositionen bei Kaldewei, TECE und zuletzt als CEO bei Hüppe in der Verantwortung.

Andre Kellinghaus wird die Verantwortung für alle Vertriebsgesellschaften und die vertriebsunterstütz­enden Bereiche innehaben. Gemeinsam mit ihm wird Matthias Klane, der als Gruppengeschäftsführer die Gesamtverantwortung für alle kaufmännischen Bereiche trägt, zukünftig die Geschicke der Pietsch-Gruppe leiten. Herr Klane war zuletzt verantwortlich für das Controlling und wurde bereits zum 01.01.2020 in die Geschäftsführung berufen.

Mit diesen in der Branche erfahrenen und versierten Managern aus dem Münsterland, wird die Pietsch-Gruppe nicht nur die Unternehmensführung deutlich verjüngen, sondern auch das weitere Wachstum der Unternehmensgruppe durch eine klare Fokussierung auf den Vertrieb langfristig sichern.

Mit diesen personellen Veränderungen hat Dr. Michael Pietsch das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft gelegt und seine operative Nachfolge frühzeitig geregelt. „Ich schätze Herrn Klane und Herrn Kellinghaus sehr und ich bin davon überzeugt, die richtigen Köpfe gefunden zu haben. Beiden wünsche ich viel Erfolg in ihren neuen Funktionen", so Dr. Michael Pietsch.

www.pietsch-gruppe.de

www.badambiente.de