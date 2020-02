Clevere haustechnische Investitionen senken die Betriebskosten in puncto Wasser und Energie. Dezentrale Warmwasserbereiter der Marke AEG gehören zweifelsohne dazu. Häufig müssen diese Geräte in kürzester Zeit neuinstalliert oder getauscht werden. Dann ist es gut, wenn man sie auf Lager hat. Mancher SHK- oder Elektrofachhandwerksbetrieb schiebt jedoch die Anschaffung so lange vor sich her, bis sie unausweichlich wird. Wer jetzt vorausschauend investiert, kann bares Geld sparen: Für dieses Frühjahr hat AEG Haustechnik attraktive Aktionspakete mit elektronischen Durchlauferhitzern und Kleinspeichern geschnürt. Alle enthaltenen Produkte punkten durch langlebige Qualität, Effizienz und Komfort.

Vom 1. Februar bis 31. März können SHK- und Elektro-Fachhandwerker drei Gerätetypen von AEG Haustechnik mit Vorteilsprämie erwerben: Kostenlos dazu gibt es entweder einen AEG Heizteppich, einen AEG Heizlüfter oder einen AEG Ventilatorheizer. Jedes Aktions-Bundle kann maximal dreimal pro Fachhandwerksbetrieb über den Großhandel bestellt werden.

Aktionspaket 1

Hauptbestandteil ist ein elektronisch geregelter AEG Durchlauferhitzer DDLE LCD. Seine schnelle Regelelektronik gewährleistet einen hohen Warmwasserkomfort. Selbsterklärende Symbole ermöglichen die einfache und sichere Bedienung. Dabei erfolgt die Temperaturwahl stufenlos über einen Drehregler und die eingestellte Warmwassertemperatur wird am zweifarbigen Display (rot/blau) angezeigt. Gratis dabei: ein AEG Heizteppich TBF 70 mit Schukostecker, geeignet für fußkalte Bereiche unter dem Schreibtisch oder in der Werkstatt. Der 80 x 50 cm große Heizteppich ist von langer Lebensdauer, unempfindlich gegenüber mechanischer Beanspruchung, betriebssicher und einfach zu regeln. Aufgrund sorgsam eingebetter, doppelt ummantelter Heizleiter entspricht er der Schutzklasse II nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1).

Aktionspaket 2

Zu diesem Bundle gehören gleich zwei elektronische AEG Durchlauferhitzer DDLE Basis, die bei hoher Energieeffizienz konstante Auslauftemperaturen gewährleisten. Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnet diesen Durchlauferhitzer aus. Der kostenlos mitgelieferte AEG Ventilatorheizer VH 213 ist das perfekte Kompaktraumheizgerät für wenig beaufsichtigte Räume wie das Gäste-Bad oder den Hobbyraum, denn der VH 213 verfügt über ein 3-stufiges Sicherheitskonzept mit selbstlimitierendem PTC-Heizkörper, Temperaturwächter und Temperatur-Schmelzsicherung.

Aktionspaket 3

Aktionspaket 3 beinhaltet drei drucklose (offene) AEG 5-Liter-Kleinspeicher mit DropStop-Technologie. Weil der Kleinspeicher beim Aufheizen nicht tropft, spart das Wasser und Energie. Kostenlos dazu gibt es einen AEG Heizlüfter HS 207 in der Trendfarbe Beige. Das modern gestaltete Heizgerät ist flüsterleise und verteilt die Wärme durch die besondere „Sweet Lufttechnik“ gleichmäßig im Raum, ohne unangenehmen Luftstrom.

Alle Informationen finden Interessenten im Internet unter www.aeg-haustechnik.de/fruehjahrsaktion.