SenerTec hat einen neuen Geschäftsführer. Seit dem 1. Februar 2020 ist Dr. Josef Wrobel für den Marktführer der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) verantwortlich.

Dr. Josef Wrobel verfügt über langjährige Branchenerfahrung aus der konventionellen Heiztechnik sowie den Erneuerbaren Energien. „Die Kombination eines gasbetriebenen Motors, der Raumwärme und Strom gleichzeitig erzeugt, gewinnt in Zeiten hoher Strompreise enorm an Attraktivität“, erläutert Dr. Wrobel. Zudem hat die Kraft-Wärme-Kopplung einen hohen Wirkungsgrad und stößt weniger Treibhausgase aus als andere Verfahren. Der überschüssige Stromanteil kann außerdem für die Ladung des Elektromobils oder in das Netz gespeist werden. Angesichts des beschlossenen Klimapakets der Bundesregierung sowie der klimafreundlichen Technik setzt Dr. Wrobel bei seiner strategischen Neuausrichtung des Unternehmens aus Schweinfurt auf eine breiter aufgestellte Produktpalette.

SenerTec bedankt sich für die geleistete Arbeit bei Interims-Geschäftsführer Nikolas Friedel, der – wie geplant – auf seine Position als Bereichsleiter zurückkehrt.