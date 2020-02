Unter der Produktgruppe »Problemlöser« finden Sie die wichtigsten »Helferlein« auf einen Blick. Dabei wurden keine Kompromisse eingegangen. Wenn schon eine problematische Einbausituation vorherrscht, dann muss der Problemlöser auch der richtige sein. Kurz: die Qualität zählt. Denn wenn bereits die Einbausituation kompliziert ist, dann muss das eingesetzte Material auch entsprechend robust sein, damit die Lösung auch dauerhaft hält.

Wir, die Philipp Wagner GmbH – als Partner des Fachhandwerks – liefern Ihnen diese bundesweit, schnell und preiswert. Auch auf mobilen Endgeräten wie Tablets oder Smartphones ist unser Shop perfekt zu bedienen, so dass Sie direkt von der Baustelle die passende Problemlösung bestellen können.

Hier drei unserer absoluten Knaller:

1. Moojo Freestyle – dreh- und schwenkbarer Ventilhahnblock (1/2“ x 3/4“)

2. Moojo Radiator Versatzstück

3. Moojo Exzenter-S-Anschluss mit Überwurfmutter

Zu den weiteren gängigen Problemlösern zählen zum Beispiel der

Teleskop Anschluss zum Ausgleich von Rohrabständen an Heizkörpern bzw. Armaturen. Er ist flachdichtend bzw. mit einer Überwurfmutter und hat einen G 3/4" Eurokonus.

zum Ausgleich von Rohrabständen an Heizkörpern bzw. Armaturen. Er ist flachdichtend bzw. mit einer Überwurfmutter und hat einen G 3/4" Eurokonus. Oder auch der Excenter in 3/4" zum Ausgleich axialer Rohrabstände bei Anschlussarmaturen (Hahnblocks).

zum Ausgleich axialer Rohrabstände bei Anschlussarmaturen (Hahnblocks). Oft und gerne genommen werden die Anschlussarmaturen (Hahnblocks) mit 80 mm Höhenausgleich , die zum Ausgleich unterschiedlicher Heizkörperanschlusshöhen eingesetzt werden. Sie gibt es in Durchgangs- oder Eckform.

, die zum Ausgleich unterschiedlicher Heizkörperanschlusshöhen eingesetzt werden. Sie gibt es in Durchgangs- oder Eckform. Ein Klassiker ist ebenfalls der flexible Heizkörperanschluss mit Überwurfmutter G 3/4". Durch den Körper aus einem Edelstahl-Wellschlauch ist er nicht nur äußerst biegsam und flexibel sondern auch ausziehbar (50 - 70 mm).

mit Überwurfmutter G 3/4". Durch den Körper aus einem Edelstahl-Wellschlauch ist er nicht nur äußerst biegsam und flexibel sondern auch ausziehbar (50 - 70 mm). Verzwickt ist oft die Situation, wenn Vorlauf und Rücklauf vertauscht sind. Hier helfen die Umlenkstücke für Einrohr- bzw. Zweirohrsysteme.

Sie möchten die Problemlöser kennenlernen? Hier finden Sie alle auf einen Blick: Zu den Problemlösern

Noch kein Wagner-Kunde?

Dann registrieren Sie sich bitte hier: Zur Registrierung

Der aktuelle Katalog 2019/2020! Sie wollen ihn? Dann geht’s hier zur Katalogbestellung

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Prämien eintauschen können: Zum Sortiment des Prämienprogramms

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!