Die „SHK Essen 2020“ lädt vom 10.-13. März 2020 SHK-Profis

zur Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und digitales Gebäudemanagement ein.

Oventrop stellt aus in

Halle 3.0 Stand C 08

Das Unternehmen präsentiert Produktinnovationen und Dienstleistungen in den Bereichen Heizen, Kühlen und Trinkwasser und gibt einen Überblick über deren Anwendung bei Neubauten und Gebäudesanierungen.

Top-Themen:

Trinkwasser-Hygiene „Aquanova-System“

Wohnungsstationen

Unibox

Hydraulischer Abgleich

Die Oventrop Trinkwassertechnik „Aquanova-System“ umfasst ein breites Sortiment von Produkten und Serviceleistungen für die Trinkwasserhygiene.

Das System wurde u.a. um die kompakte „Regumaq X-45“ Station zur hygienischen Trinkwassererwärmung im Durchflussverfahren erweitert. Neben den bekannten Vorteilen der „Regumaq“ Stationen ist die neue Armaturengruppe zusätzlich mit einem intuitiv bedienbaren, digitalen Touch-Display zum Einstellen umfangreicher Funktionen ausgestattet. Optional ist die Station mit dem Sealix ® -vollversiegeltem Wärmeübertrager erhältlich.

Ein weiterer Bestandteil des „Aquanova-Systems“ ist die elektronische Wohnungsstation „Regudis W-HTE“.

Die Wohnungsstation definiert neue Standards im Bereich der energieeffizienten Wärmeversorgung von Wohnungen und der Trinkwasser-hygiene. Sie eignet sich insbesondere auch für Niedertemperatursysteme, beispielsweise in Verbindung mit Wärmepumpen und anderen modernen Wärmeerzeugern.

Zudem trägt die „Regudis W-HTE“ zu einem hygienischen Betrieb bei.

Es ist nicht erforderlich, Trinkwarmwasser zu bevorraten – es wird „just-in-time“ erwärmt.

Die neue Oventrop „Unibox“ mit Echtglas-Abdeckung in hochwertigem Design und in verschiedenen Farben und Ausführungen ist „das“ Highlight im Bad.

Flexibel, wertig, nachhaltig:

Die „Unibox“ ist Teil des durchdachten Oventrop Cofloor-Systems für Flächenheizungen und –kühlungen und bietet sich auch für Sanierungen im Bestand an. Als 100% flexible Systemlösung ermöglicht die „Unibox“ die Raumtemperaturregelung mit Thermostatventil, die Temperierung von Heizflächen mit Rücklauftemperaturbegrenzer oder eine Kombination aus beidem – ganz flexibel, je nach Anforderung. Für mehr Komfort ist eine optionale Funksteuerung per „R-Tronic“ Funk-Thermostat möglich.

Die Echtglas-Abdeckung in weiß oder schwarz ist nicht nur edel, sondern auch funktional. Bei bereits verbauten Exklusiv-Varianten kann die Abdeckung einfach getauscht und so bestehende Installationen aufgewertet werden. Die spezielle Konstruktion der Abdeckung ermöglicht es dabei, Toleranzen beim Einbau der „Unibox“ optisch perfekt auszugleichen.

Langjährige Kompetenz beim Thema Hydraulischer Abgleich und die daraus resultierenden Produkte weisen Oventrop als Spezialisten für das Optimieren von Hydraulischen Systemen aus.

Dazu gehört auch die innovative Oventrop „Q-Tech“-Technologie für den automatischen Hydraulischen Abgleich. Diese besteht aus einer Kombination von Thermostatventil und Durchflussregler. Einmal auf den richtigen Wert eingestellt, wird der Durchfluss automatisch geregelt und konstant gehalten. Aufwändige Berechnungen und Planungen werden erheblich reduziert.

Umfangreiche Softwareprogramme (wie z.B. OVplan, ZVplan“) für Planungen und Ausschreibungen in der Haus- und Gebäudetechnik ergänzen das Angebot.

Das Unternehmen lädt alle Besucher herzlich ein, sich am Messestand zu Oventrop Produkten, Digitalisierung, Systemen und Dienstleistungen zu informieren.