Mit einem umfangreichen Seminarangebot unterstützt die Hansgrohe Aquademie in Schiltach Sanitärprofis, Badplaner, Innenarchitekten, Ausstellungsberater sowie Meisterschülern bei ihrer Weiterbildung. Das Programm umfasst rund 15 unterschiedliche Seminarthemen mit über 40 Terminen, gruppiert nach den Schwerpunkten „Badgestaltung und Design", „Sanitärtechnik", „Beratung und Verkauf" sowie „Unternehmensführung".

Individuelles Techniktraining für mehr Wissen im Detail

Erfahrene Trainer aus dem Technischen Service Center von Hansgrohe geben in acht unterschiedlichen Seminaren für jeden den richtigen Einblick in die Welt der Sanitärtechnik. Einsteiger starten mit dem Grundlagenseminar „Clevere Lösungen für Bad und Küche". Sanitärprofis können im Aufbaukurs ihr vorhandenes Wissen vertiefen. Neben der nötigen Theorie wird in allen Technikseminaren auch praktisch geübt. Die Hansgrohe Aquademie bietet folgende Termine mit kostenfreien Seminaren:

Sanitärtechnik: >> Clevere Lösungen für Bad und Küche Grundlagenseminar 9.00-17.00 Uhr

Termine: 4. Februar, 27. April, 28. Oktober (Potsdam)

Trainer: Jörg Reiff, Schulungsleiter

Vertiefungsseminar 9.00-16.30 Uhr

Termine 5. Februar, 28. April, 29. Oktober (Potsdam)

Trainer: Jörg Reiff, Schulungsleiter

Sanitärtechnik für Frauen: >> Clevere Lösungen für Bad und Küche Grundlagenseminar 9.00-17.00 Uhr

Termine: 16. März, 1. Juli (Fulda), 18. November Trainer: Jörg Reiff, Schulungsleiter Vertiefungsseminar 9.00-16.30 Uhr:

Termine 17. März, 2. Juli (Fulda), 1 9. November Trainer: Jörg Reiff, Schulungsleiter

Fit für Service und Baustelle >> Praxistipps für Sanitärprofis Tagesseminar 9.00-18.00 Uhr

Termine: 5. März, 22. April, 29. Juni (Iserlohn), 24. September, 19. Oktober, 26. November (Dresden) Trainer: Technisches Service Center

Fit für Renovierung und Wartung >> Herausforderungen beim Kunden clever lösen Tagesseminar 9.00-18.00 Uhr

Termin: 6. Juli

Trainer: Technisches Service Center

Installationstechnik >> Sanitär- und Entwässerungssysteme richtig kombinieren Tagesseminar 9.00-17.00 Uhr in Schiltach

Termine: 31. März, 27. Oktober 2020 Tagesseminar 9.00-17.00 Uhr in Emsdetten Termine: 21. April, 1. Oktober 2020

Trainer: Technisches Service Center, Jörg Reiff, Schulungsleiter, in Kooperation mit dem TECE Technikum Emsdetten

Auf dem Weg zum SHK-Meister >> Intensivseminar für Fach- und Meisterschulen

Termine auf Anfrage

Trainer: Technisches Service Center

Wer heute Bäder von der Stange verkauft, lockt keine Kunden hinter dem Ofen hervor. Gefragt sind Individualität und professionelle Beratung. Den Auftrag erhält derjenige, der geschickt auf die Wünsche seiner Kunden eingeht, deren Bedürfnisse erkennt und diese Anforderungen gekonnt umsetzt. Die Hansgrohe Aquademie in Schiltach bietet für Sanitärprofis, Badplaner, Innenarchitekten und Ausstellungsberater über das ganze Jahr hinweg Seminartermine, um die eigenen Kenntnisse in puncto Badplanung und kundengerechte Ansprache zu vertiefen.

Kundengerechte Bäder planen und gestalten

Badkonzepte entwerfen und zeichnen >> In Räumen denken - eine innen­architektonische Herangehensweise

Zweitagesseminar 9.00-17.00 Uhr

Termine: 1 ./2. April in Hamburg, 29./30. Juni in Schiltach

Trainer: Christian Wadsack, Innenarchitekt

Barrierefreie Badplanung und zukunftsfähige Raumkonzepte >> Planerische Lösungen für mehr Komfort im Bad

Tagesseminar 9.00-17.00 Uhr Termine: 22. Juli und 8. September Trainer: Christian Wadsack, Innenarchitekt

Bad- und Innenraumfotografie >> Ein Grundlagenseminar für gelungene Referenzfotos

Tagesseminar 9.00-17.00 Uhr Termin: 22. Oktober

Trainer: Christian Wadsack, Innenarchitekt

Mit attraktiven Verkaufs- und Ausstellungsräumen begeistern >> Durch gelungene Ausstellungs- und Verkaufsraumplanung den Badverkauf im Handwerk erfolgreich unterstützen

Zweitagesseminar 9.00-17.00 Uhr und 9.00-13.00 Uhr

Termine: 16./17. Juli und 3./4. November Trainer: Christian Wadsack, Innenarchitekt

Für alle, die ein neues Bad planen oder ein bestehendes renovieren möchten, bietet die Hansgrohe Aquademie in Schiltach übers Jahr hinweg an sechs Samstagen Kurzworkshops für eine individuelle Badgestaltung an. Die Veranstaltungen widmen sich dabei den unterschiedlichen Themenschwerpunkten „Tipps und Trends zum Wohlfühlen" mit Designerin Uta Kurz sowie „Komfortable Nutzung des Bades je nach Lebenssituation" mit Innenarchitekt Christian Wadsack als Referenten.

Mein neues Bad >> Tipps und Trends zum Wohlfühlen Samstagsworkshop 10.30-13.30 Uhr

Termine: 7. März, 11. Juli und 14. November 2020

Zeitgemässe Badgestaltung und altersgerechte Raumlösungen >> Komfortable Nutzung des Bades je nach Lebenssituation

Samstagsworkshop 10.30-14.30 Uhr Termine: 8. Februar und 23. Mai 2020

Ein weiterer Schwerpunkt im Seminarprogramm der Hansgrohe Aquademie in Schiltach ist der Aspekt „Beratung und Verkauf". Ob für Kundendienstmonteure, Kundenberater, Empfangsmitarbeiter oder auch Inhaber, jeder findet das für ihn passende Seminar. Die Palette reicht von „Erfolgreich verkaufen macht Spaß", über „Wie wird das Unternehmen zur Marke" bis hin zum „Handeln wie ein Geschäftsmann - der Monteur als Unternehmer im Unternehmen".

Weiterbilden für gute Beratung und erfolgreichen Verkauf

Ein Bestandteil des Seminarprogramms der Hansgrohe Aquademie sind drei Seminare mit dem Themenschwerpunkt „Beratung und Verkauf". Das Spektrum umfasst Weiterbildungskurse für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie „Der Monteur - Unternehmer im Unternehmen" oder „Erfolgreich verkaufen macht Spaß!". Auch Inhaber und Führungskräfte finden die für sie passende Fortbildungsangebote, beispielsweise „Wie wird das Unternehmen zur Marke".

Der Monteur - Unternehmer im Unternehmen >> Handeln wie ein Geschäftsmann Tagesseminar 9.00-17.00 Uhr

Termine: 10. März, 18. Juni Trainer: Achim Rieker, Betriebswirt

Erfolgreich verkaufen macht Spaß! >> Optimal auf Kundentypen eingehen Tagesseminar 9.00-17.00 Uhr

Termine: 29. April, 12. Oktober Trainer: Achim Rieker, Betriebswirt

Wie wird das Unternehmen zur Marke > Handwerksbetrieb beim Kunden sichtbar machen

Tagesseminar 9.00-17.00 Uhr

Termine: 15. Mai, 12. November

Trainer: Klaus Steinseifer, Berater im Handwerk

Führung

Der Fachkräftemangel macht sich auch vehement im Sanitärhandwerk bemerkbar, Nachwuchskräfte zu finden wird immer schwieriger. Mit dem Seminar „Nachwuchs gewinnen, begeistern, behalten" bietet Hansgrohe Inhabern, Geschäftsführern, Meistern und leitenden Mitarbeitern Möglichkeiten, mit der richtigen Personalplanung die Zukunft des eigenen Unternehmens aktiv zu gestalten.

Nachwuchs gewinnen, begeistern, behalten >> Mit richtiger Personalplanung aktiv die Zukunft gestalten

Zweitagesseminar 13.00-16.00 Uhr und 9.30-12.30 Uhr

Termin: 21 /22. September 2020

Trainer: Klaus Steinseifer, Berater im Handwerk

Mehr Informationen zu Terminen, Referenten, Inhalt und Seminargebühren unter pro.hansgrohe.de/seminare Anmeldung unter der E-Mail-Adresse seminare @ hansgrohe.de

Über die Hansgrohe Aquademie

Im Besucherzentrum der Hansgrohe Group am Unternehmensstammsitz in Schiltach/Schwarzwald wird Wasser erlebbar: Großzügig gestaltete Markenwelten zeigen die Kollektionen und Raumkonzepte, sowie die Produkt- und Stilwelten der beiden Marken AXOR und hansgrohe. Zur Inspiration für die Badezimmerplanung dienen Badambiente, Waschtisch- und Duschsituationen, Brausebrunnen und Produktinformationen. Die Showerworld lädt mit über 40 verschiedenen Brausen zum Probeduschen ein. Seminare für Partner aus Handel, Handwerk sowie für Endverbraucher und attraktive Veranstaltungen machen die Hansgrohe Aquademie zu einem Besuchermagnet für rund 70.000 Gäste im Jahr. Wechselausstellungen mit den Themen Wasser, Bad oder Design - oft gestaltet in Kooperation mit bekannten Designern, Architekten oder Museumskuratoren - runden das Angebot ab. Im Museum zeigt die Hansgrohe Aquademie die Geschichte des Privatbads von seinen Anfängen bis in die Gegenwart. Die Hansgrohe-„Meilensteine" veranschaulichen 1 1 9 Jahre Unternehmens-, Technik-, Design- und Architekturgeschichte in Verbindung mit den gesellschaftlichen Entwicklungen. Weitere Informationen und Veranstaltungshinweise: www.hansgrohe-aquademie.de