Werden Sie Business Partner für die jeweiligen Geschäftsbereiche bei der etablierten Unternehmensberatung Ewald W. Schneider GmbH. Die Ewald W. Schneider GmbH ist seit 1989 in der Haustechnik und im großflächigen DIY-Handel erfolgreich tätig und bildet das Beratungsumfeld Personalberatung, Nachfolgeregelung sowie Seminare ab.

Der ideale Businesspartner hat Expertise in den jeweiligen Branchen und strebt nun konsequent den Schritt in die unternehmerische Verantwortung an. Langfristig sollen die neuen Geschäftsbereiche innerhalb der Ewald W. Schneider GmbH den gleichen Stellenwert erlangen, wie das heute bereits in der Haustechnik der Fall ist. Die Ewald W. Schneider GmbH will langfristig in den neuen Geschäftsbereichen ebenfalls als etablierte Marke anerkannt werden. Hierzu ist es erforderlich im ersten Schritt die Personalberatung in der jeweiligen Branche auf einem hohen qualitativen Niveau zu etablieren. Ein weiterer Schritt ist die Integration weiterer Dienstleistungen wie Seminare und Nachfolgeregelung.

Was bieten wir neuen „Business Partnern“?

Ein erfolgreiches Geschäftsmodell mit hochstandardisierten Prozessen seit 1989

Zentrales Backoffice (Finanzbuchhaltung, Marketing, usw.)

Coaching durch Senior Partner Ewald W. Schneider

Gruppe von erfolgreichen Unternehmern und Beratern, die sich auch gegenseitig bei Krankheit oder Urlaub unterstützen

Einen registrierten Markennamen in Deutschland und Europa

Marketingunterstützung

Standortunabhängiges Arbeiten

Ihr Unternehmerprofil:

Sie sind stark in der Akquisition und Beratung von Unternehmen in allen bekannten Vertriebsstufen, die die „Personalberatung“ in seriöse Hände geben möchten

in seriöse Hände geben möchten Sie werden von den Entscheidern in allen Vertriebsstufen voll akzeptiert

Sie sind es gewohnt langfristige Projekte zu managen

Sie wollen langfristig unternehmerisch tätig sein.

mehr