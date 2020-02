BEULCO hat das Sortiment rund um die mobile Trinkwasserversorgung um einen flexiblen Standrohrwagen ergänzt. Diese praktische Lösung sorgt für die hygienische Lagerung und den sicheren Transport von Standrohren.

Standrohre dienen der Entnahme von Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz. Damit haben sie eine große Bedeutung für die sichere Versorgung mit Wasser, insbesondere Trinkwasser. Aus diesem Grund gelten zahlreiche Normen, Richtlinien und gesetzliche Grundlagen zur Anwendung, regelmäßiger Überprüfung und Lagerung. Eine Nichteinhaltung dieser birgt ernste und schwerwiegende Risiken - vor allem für die menschliche Gesundheit. Standrohre, die regelmäßig an verschiedenen Orten zum Einsatz kommen, sind hier besonders problematisch.

Der robuste BEULCO Standrohrwagen gewährleistet eine optimale Lagerung - sowohl hygienisch als auch technisch. Durch die vertikale Lagerung der Standrohre kann das Restwasser kontrolliert abfließen und bewirkt somit eine schnellere Trocknung. Zusätzlich wird das Risiko einer Wiederverschmutzung erheblich minimiert.

Je nach Standrohrausführung kann der Standrohrwagen mit bis zu 15 Standrohren bestückt werden. Dabei lässt sich der Wagen auch bei voller Beladung ganz leicht rollen und manövrieren, da der Schwerpunkt zwischen den Achsen sehr tief liegt und der Wagen große Räder besitzt. An der vorderen Seite befinden sich lenkbare Rollen mit Feststellmöglichkeit, an der hinteren feststehende Bockrollen. Das Kopfblech ist 4-fach höhenverstellbar, so dass nicht nur BEULCO-Standrohre, sondern auch andere Fabrikate gelagert werden können.

Für die Höhenverstellung wird keinerlei Werkzeug benötigt, da die Sicherung durch ein Steckbolzensystem erfolgt. Splinte sorgen dafür, dass sich die Bolzen nicht unbeabsichtigt lösen können.



Mit dem separat erhältlichen Verlängerungsset ist der Wagen auch für Standrohre mit einer Höhe von bis zu 195 cm (Württemberger Schachtsystem) eine ideale Transport- und Lagerungshilfe.

Die Befürchtung, dass die Standrohre beim Manövrieren verrutschen könnten, ist unbegründet, da

der Wagen mit Spanngurten ausgestattet ist, mit denen die Standrohre an dem Kopfblech fixiert werden. Dazu befinden sich im Kopfblech entsprechende Schlitze.

Dieser Standrohrwagen ist ein exklusives BEULCO-Produkt mit Gebrauchsmusterschutz.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.