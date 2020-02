Getreu dem Motto: „Chillventa Connecting Experts" standen bei der Bewertung bislang die partnerschaftliche Planung und Zusammenarbeit der Projektbeteiligten an erster Stelle. Dieser Aspekt fließt 2020 nach wie vor in die Beurteilung der Jury ein, wird aber als Hauptkriterium durch die Energieeffizienz der Anlagentechnik abgelöst, die auch in Bezug auf Funktionalität und technische Innovationen überzeugen muss. Die Fachjury bewertet zudem den beispielhaften Einsatz moderner digitaler Tools und Methoden bei Planung und Betrieb der Anlage.

Teilnehmen können Experten - Anlagenbauer, Planer und Betreiber - in den vier Kategorien: Gewerbekälte, Großkälte, Klimatechnik und Wärmepumpen. Der Chillventa AWARD wird im Rahmen der Fachmesse Chillventa vom 13. bis 15. Oktober 2020 in Nürnberg verliehen.

Call for projects: chillventa.de/award

Aussteller der Chillventa sind zwar nicht direkt teilnahmeberechtigt. Sie sind aber herzlich dazu eingeladen, die Anlagenbauer, Planer und Betreiber, die ihre besten Referenzprojekte realisiert haben, zur Teilnahme aufzufordern und sie bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen tatkräftig zu unterstützen.

Der Chillventa AWARD schafft eine hervorragende Gelegenheit Produkte, die auf der Messe ausgestellt werden, einem breiten Fachpublikum zu präsentieren.

Gute Aussichten für Chillventa 2020

Die Chillventa entwickelt sich hervorragend. Die internationale Leitmesse wird 2020 erneut wachsen. Schon jetzt - über ein halbes Jahr vor der Messe - sind die Stände nahezu ausgebucht. Zum Wissenstransfer auf hohem fachlichem Niveau wird auch 2020 wieder der Chillventa CONGRESS am Vortag der Messe stattfinden. Dieser liefert wieder umfangreiche und hochqualifizierte Informationen und spannt den Bogen über alle Segmente der Kälte-, Klima, Lüftungs- und Wärmepumpen-Branche.