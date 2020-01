Die elektronischen Aufputz-Duscharmaturen der WimTec ECOSAN Serie sind für den Neubau und den Bestand gleichermaßen ideal geeignet. Sie verfügen über einen Thermostatmischer mit 38 °C Warmwasserbegrenzung und 43 °C Temperatursperre, eine Sensortaste zum Ein- und Ausschalten der Armatur ohne Kraftaufwand, Abschalt-Automatik, Warmlauf und Reinigungsstopp. Darüber hinaus sind die Armaturen mit der intelligenten Freispül-Automatik HyPlus ausgestattet.

Bedarfsgerecht und kosteneffizient

Dank Abschalt-Automatik setzen elektronische WimTec Armaturen genau so viel Wasser ein, wie tatsächlich benötigt wird. Ein Teil des so gesparten Wassers wird zur Stagnationsvermeidung eingesetzt. So spült die intelligente Freispül-Automatik WimTec HyPlus der WimTec ECOSAN S6 die Leitungen bedarfsgerecht nur bei unzureichender Nutzung oder Betriebsunterbrechung bis zum Punkt der Entnahme frei. Das spart Wasser- und Energiekosten und schützt die Gesundheit der Nutzer.

Erhältlich in acht Ausführungsvarianten

Dank acht verschiedener Ausführungsvarianten ist die Duscharmatur WimTec ECOSAN S6 flexibel in unterschiedlichen Anwendungsbereichen einsetzbar. Ob Regendusche, Kopf- oder Handbrause, mit Wandhaltegriff, Wandanschlussbogen oder der beschriebenen Ausführung mit Freispülrohr nach unten – die Aufputz-Duscharmaturen der ECOSAN-Serie mit Batteriebetrieb sind kostengünstig in der Nachrüstung und stellen die Trinkwasserhygiene zuverlässig sicher.