Kermi Raumklima steht für Kompetenz in Wärme- und Lüftungstechnik – so lautet auch das Motto zu den diesjährigen Frühjahrsmessen: „360° Wohlfühlen: Ganzheitlich. Effizient. Innovativ.“ Erfüllt wird dies mit stetiger Weiterentwicklung des Kermi Systems x-optimiert – einfach in der Abwicklung und Montage, zuverlässig aus einer Hand. Das System umfasst die Segmente Wärme erzeugen mit Wärmepumpen, Wärme speichern, Wärme übertragen mit Heizkörpern und Flächenheizung/-kühlung bis hin zu smarter Regelungstechnik und Wohnraumlüftung. Innerhalb dieses ganzheitlichen Konzepts werden neue praxisgerechte Produktlösungen vorgestellt.

Kermi Duschdesign lädt zum CHECK-IN und dem Erleben des Mottos UNLIMITED // GRENZENLOS ein. Das Jahr 2020 und insbesondere die Frühjahrsmessen 2020 stehen bei Kermi Duschdesign ganz im Zeichen des 44-jährigen Duschkabinenjubiläums. Kermi präsentiert das moderne Programm Dark Edition, neue einzigartige Jubiläumsartikel, neue Serienmodelle bei dem bewährten Alleskönner LIGA, und mehr.

Das Kermi-Team freut sich auf Ihren Besuch:

der Energiesparmesse Wels, vom 04. - 08. März 2020

in Halle 20, Stand C775 – Raumklima

in Halle 21, Stand C130 – Duschdesign

der SHK Essen, vom 10. - 13. März 2020

in Halle 1, Stand A17 Kermi Raumklima und

in Halle 8, Stand A35 Kermi Duschdesign

und der IFH Nürnberg, vom 21. - 24. April 2020

in Halle 6, Stand 207 Kermi Raumklima und

in Halle 7A, Stand 111 Kermi Duschdesign.