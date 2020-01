Nach dem erfolgreichen Start der neuen Luft/Wasser-Wärmepumpe Air Hawk 208 erweitert der Wärmepumpen-Technologieführer Ochsner die Baureihe um weitere Modelle in höheren Leistungsklassen. Neu am Start in der Einstiegsklasse ist die Baureihe Air Falcon. Die Ochsner Energie Technik präsentiert die Industriewärmepumpen-Serie IWWHC P2d, die mit Vorlauftemperaturen bis 82 °C unter anderem für den Einsatz in hygienesensiblen Trinkwasserbereichen geeignet ist.

Air Hawk: Wärmepumpen-Baureihe wird ausgebaut

Als leiseste Luft/Wasser-Wärmepumpe der Welt ist die Ochsner Air Hawk 208 im Jahr 2019 erfolgreich gestartet. Sie bietet sehr hohe Effizienz und überzeugt mit der geringsten Geräuschentwicklung aller Luft/Wasser-Heizungswärmepumpen im Markt. Aktuell entwickelt das Unternehmen weitere Modelle, die für höhere Heizlasten ausgelegt sind. Die neuen Geräte der Baureihe laufen unter den Bezeichnungen Air Hawk 518, 726 und 1850 und werden ab 2021 in den Markt eingeführt. In allen Modellen kommen zukunftsweisende Kältemittel zum Einsatz, deren GWP unter den künftigen gesetzlichen Grenzwerten liegt.

Air Falcon: Effiziente und leise Luft/Wasser-Wärmepumpe

Im unteren Preissegment präsentiert Ochsner die neue Baureihe Air Falcon. Die Luft-Split-Anlage kann heizen und kühlen. Sie ist mit einem drehzahlgeregelten Ventilator und einem modulierenden Verdichter ausgestattet und punktet in ihrer Klasse mit hoher Effizienz und sehr geringen Betriebsgeräuschen. Im Heizbetrieb sind Vorlauftemperaturen bis zu 60 °C erreichbar. Wie bei allen Produkten setzt Ochsner auch bei dem neuen Modell auf ein zukunftssicheres Kältemittel mit einem GWP von 675. Für die Steuerung der Wärmepumpe ist die intelligente Steuertechnik Ochsner Tronic Smart (OTS) im Einsatz, die komplett im Unternehmen entwickelt wurde.

IWWHC P2d: 82 °C Vorlauftemperatur für höchste hygienische Ansprüche

Messehighlight der Ochsner Energie Technik ist die Hochtemperatur-Industriewärmepumpe IWWHC P2d. Eine große Nachfrage nach der Modellreihe besteht unter anderem in hochsensiblen Einsatzbereichen wie Kliniken oder Heimen, in denen Trinkwasserhygiene eine große Rolle spielt. Mit Vorlauftemperaturen bis zu 82 °C ist jederzeit eine sichere thermische Desinfektion des Trinkwassersystems möglich. Je nach Modell liefert die Industriewärmepumpe Heizleistungen von rund 30 bis 130 kW im Betriebspunkt W40/W80. Die neue Software weist automatisch auf demnächst fällige Wartungsintervalle hin. Durch Kaskadierung mehrerer Anlagen lassen sich auch größere Leistungsbereiche abdecken.

