Die erste digitalBAU (11. bis 13. Februar 2020) ist schon jetzt ein Branchenmagnet. Das zeigen vor allem die positiven Anmeldezahlen: 270 Aussteller haben das Messeformat auf der Koelnmesse, Halle 7, bisher gebucht, was das große Vertrauen in die Veranstalter, die Messe München und den Bundesverband Bausoftware e. V. (BVBS), und in die Qualität der Messeorganisation untermauert. Ergänzt wird die digitalBAU mit einem dreitägigen Forenprogramm, individuellen Messeführungen, einer Start-Up Area und einem Start-Up Award.

Der Countdown läuft: nur noch wenige Tage, bis die digitalBAU erstmals die Tore öffnet. Hinter den Kulissen wird daher weiter fieberhaft gearbeitet und die Erwartungen sind groß. Die Messe München geht mit der digitalBAU neue Wege. Das im Zwischenjahr von zwei BAU-Messen positionierte Format ist in Köln angesiedelt. Der neue Standort war eine strategische Entscheidung der Partner Messe München und BVBS e. V.: die digitalen Anbieter in der Branche wünschten sich neben der BAU in Süddeutschland eine weitere Messe in der Mitte der Bundesrepublik. Hinzu kamen die kurzen, jährlichen Innovationszyklen digitaler Branchendienstleister und Softwarehersteller, die nun abwechselnd in Köln und im Folgejahr in München ihre Lösungen präsentieren.

digitalBAU Projektleiter Matthias Strauss: „Wir sind sehr zufrieden mit der Umsetzung eines ganzheitlichen Messekonzepts, das den gesamten Gebäudelebenszyklus in den Fokus rückt. Darin steckt viel Arbeit aller Partner. Das Vertrauen unserer Aussteller gibt uns zusätzlichen Rückenwind. Wir freuen uns auf die zahlreichen Gäste, die uns auf der digitalBAU in Köln besuchen werden“.

Hochkarätige besetzte Podiumsdiskussion am Eröffnungstag

Gleich am Eröffnungstag, dem 11. Februar um 10:00 Uhr im Forum „Zukunft des digitalen Bauens“, möchte die Podiumsdiskussion mit dem Titel „Digitalisierung im Bauprozess – Hype oder Chance?“ alle Beteiligten auf das übergreifende Messethema einschwören. Die Runde ist mit Kompetenz und Koryphäen aus Architektur, Forschung, Verbänden und Politik besetzt und möchte vor allem die realen Auswirkungen und Chancen beleuchten, die mit der Digitalisierung im Bauen einhergehen. Diskussionsteilnehmer sind Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, Prof. Dr.-Ing. Joaquin Diaz, Vorstandsvorsitzender des BVBS e.V, Martin F. Müller, Vizepräsident, Bundesarchitektenkammer (BAK), Gerhard G. Feldmeyer, Geschäftsführender Gesellschafter, HPP, Annette Hering, Geschäftsführende Gesellschafterin, Hering international und Ernst Uhing, Präsident der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. Boris Schade-Bünsow, Chefredakteur der Architekturfachzeitschrift Bauwelt und gleichzeitig Forenpartner, moderiert die Podiumsdiskussion.

Umfassendes Forenprogramm für interessierte Fachbesucher

In drei Foren und über die kompletten drei Messetage hinweg erwarten die Besucher der digitalBAU mehr als 70 Fachvorträge und knapp 100 Referenten. Dabei gilt: der gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes, von der Planung über den Betrieb bis zur Sanierung, Rückbau und Recycling, spiegelt sich ebenso über die verschiedenen Vorträge wider. Die Forenpartner sind die Architekturfachzeitschrift Bauwelt, die die Netzwerkinitiativen Planen Bauen 4.0 und Mittelstand 4.0 sowie das Fachportal Heinze. Das komplette Rahmenprogramm, das jeden Tag individuelle Highlights für die Fachbesucher bietet, steht zum Download unter www.digital-bau.com zur Verfügung.

digitalLAB: Start-Up Area mit täglichen Führungen

Die Messe München fördert, wie schon auf der BAU 2019, junge und innovative Unternehmen. Im digitalLAB, einem eigenen Ausstellungsbereich auf der digitalBAU, stellen rund 30 Unternehmen ihre digitalen Dienstleistungen und Produkte vor. Täglich um 10:00 Uhr und um 14:00 Uhr werden Rundgänge durch die Start-Up Area angeboten. Der Aussteller Plan.One, ebenfalls noch ein junges Unternehmen in der digitalen Bau-Szene, organisiert die Führungen. Diese starten direkt am Plan.One-Messestand (7.561/5). Anmeldung unter: info.plan.one/digitallab-guided-tour.

Start-Up Award mit Preisverleihung am 11. Februar

Mehr als 70 Start-Ups haben sich für den Award im Rahmen der digitalBAU beworben. 18 Finalisten, die eine Fachjury im Vorfeld auswählte, kämpfen nun um den digitalBAU Start-Up Award. Am 11. Februar von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr werden die Unternehmen ihre Geschäftsideen und Projekte persönlich vorstellen. Im Forum „Digitale Initiativen und praxisorientierte Lösungen“ entscheidet die Jury dann über die drei besten Konzepte, die um 13:15 Uhr direkt vor Ort prämiert werden. Besucher sind herzlich eingeladen, an den Pitches und der Preisverleihung teilzunehmen.

Rundgänge für Architekten, digitalBAU VR Experience, Hintergrundinfos

Gemeinsam mit dem Partner World-Architects bietet die digitalBAU tägliche Rundgänge für Architekten durch die Messe an. World-Architects organisieren u.a. auch für die BAU die beliebten Architektenrundgänge. Insgesamt gibt sechs Touren (täglich um 13:00 Uhr und 15:30 Uhr) zu jeweils einem Leitthema, geführt von erfahrenen Persönlichkeiten, die über großes Fachwissen zu allen Aspekten der Digitalisierung verfügen. Mit dabei sind unter anderem Prof. Bernhard Franken (Franken \ Architekten) und Martin Bachem, Christian Heuchel und Martin Geerkens (O&O Baukunst). Weitere Infos und Vorab-Anmeldung (wird empfohlen): www.world-architects.com/en/pages/digitalbau-2020-digital-solutions-in-the-construction-industry-february-11-to-13-cologne.

In einem eigens eingerichteten VR-Bereich auf der Messe lässt die digitalBAU die virtuelle Welt zu Leben erwachen. Auf einer digitalen Großbaustelle erleben die Besucher nicht nur einen 360°-Rundumblick über das Baustellengeschehen, sondern geben selbst Richtung und Thema ihres Rundgangs vor: So zum Beispiel zum Thema Sicherheit auf der Baustelle, Baumaschinen in Aktion oder ein Highrise-Modell. Weitere Informationen unter: digital-bau.com/de/rahmenprogramm/sonderflaechen.

Für alle, die sich noch umfassender mit Daten und Fakten zur Digitalisierung des Bauwesens in Deutschland auseinandersetzen möchten: Die digitalBAU hat fundierte Brancheninformationen grafisch in einem Factsheet als sog. „Business Upgrade“ zusammengefasst. Die Infos stehen nach einer kurzen Anmeldung direkt auf der Homepage und kostenfrei zur Verfügung. Link für weitere Infos und Anmeldung: digital-bau.com/de/besucher/gruende-fuer-ihren-besuch.