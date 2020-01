Nie wieder Verschmutzung durch unzureichende Sicherung des Arbeitsbereichs. Unpraktische Folienlösungen gehören der Vergangenheit an. Die ZipLess Staubschutztür ermöglicht es Ihnen, Räume schnell und sicher abzudichten und verhindert eine Ausbreitung von Staub in die Wohnbereiche Ihrer Kunden. Die transparente Tür schließt selbsttätig und ist beliebig oft einsetzbar. Der Einbau erfolgt ohne Klebeband, d.h. keine Rückstände oder Beschädigungen am Türrahmen oder an der Tapete.

Einbau ohne Klebeband

Universell einsetzbar

Staubtürdichtung

Schnelle Montage

Zusammenfaltbar

Einfach zu transportieren

Transparent

Schlagfest & sicher

Leicht zu reinigen

AirClean-Anschluss möglich

Bis 1 m Türbreite und 2,01 m Türhöhe

Durchgangshöhe bleibt komplett erhalten

Holzkoffer für sicheren Transport

Standardgrößen

Sondergrößen

Anschlag beidseitig

Kein Türgriff

Kein Reißverschluß

Schließt selbsttätig durch Federzug

Macht einen professionellen Eindruck beim Kunden

Montage

Spannstangenteile ineinander stecken

Übergangshülse aufschieben

Stangensystem am Türrahmen fixieren und einspannen

U-Profil auf die Stegplatte stecken

Türflügel einhängen

Zugfedern einhängen

Besuchen Sie uns auf den Messen:

SHK Essen 2020

Essen, Messegelände

10. – 13.03.2020

IFH/Intherm 2020

Nürnberg, Messegelände

21. – 24.04.2020

SHK Jahreskongress 2020

Maritim Hotel Düsseldorf, Maritimplatz 1, 40474 Düsseldorf

14. – 16.05.2020

Für weitere Fragen: