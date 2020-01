Natürlich können Sie bei uns - wie immer - auch persönlich am Telefon bestellen. Wir mögen den direkten Kontakt zu Ihnen, unsere Kunden. Aber unser Shop erfreut sich steigender Benutzerzahlen. Bspw. außerhalb der Geschäftszeiten, ist er das ideale Tool, um schnell und einfach zu bestellen.

Daher haben wir uns einem wichtigen Produkt gewidmet und für Sie den Bestellprozess extrem optimiert.

Wenn Sie auf unsere Ölbrennerdüsen-Übersichtsseite kommen, finden Sie alle Hersteller bzw. Düsen auf einen Blick. Sogar mit Zubehör. Klicken Sie eine Düse an, bspw. Steinen (siehe Bild), dann sehen Sie eine dreistufige Auswahl, die sich an der bekannten Düsenbenennung orientiert. Sprich, Sie bestellen die Düsen so einfach wie Sie sie am Telefon durchsagen würden.

Ein Beispiel:

Sie suchen Steinen 0,50 gph / 60° / S, dann können Sie intuitiv und direkt diese Kette anklicken. Schon haben Sie die richtige Düse ausgewählt und sehen den Einzel- und den Staffelpreis. Über die Mengeneingabe und den Warenkorb-Button legen Sie die gewünschte Anzahl in den Warenkorb. Und weiter geht's mit der nächsten Größe. (Direkt zu den Steinen-Ölbrennerdüsen)

Sie erahnen schon, mit minimalen Klickwegen können Sie alle Düsen schnell und einfach in den Warenkorb legen. Kein ewiges Scrollen in endlos langen Listen. Gesparte Zeit, die Sie für etwas anderes verwenden können.

In diesem Sinne, freuen wir uns auf Ihren Besuch in unserem Shop und dass Sie die gesparte Zeit bspw. mit Ihrer Familie verbringen.

Hier geht's zu den Ölbrennerdüsen:

