Das breitgefächerte Programm richtet sich an SHK-Installateure, Planer, Architekten, Anlagen- und Tiefbauer sowie an Mitarbeiter aus Wohnungsbau-Gesellschaften, Kommunen und Handel. Themenschwerpunkte sind die normgerechte Entwässerung von Gebäuden, der Rückstauschutz, die korrekte Produktauswahl in Abhängigkeit der Entwässerungsaufgabe und das breite Feld der kommunalen Abwassertechnik.

Daneben werden in 2020 Bonus-Seminare und Foren zum Datenschutz und Digitalisierung, zur Arbeitssicherheit und zur Feuchttuch-Problematik stattfinden.

Die Seminare finden in den Schulungszentren in Steinhagen (Westfalen) und Griesheim (bei Frankfurt) statt. Auch Schulungstermine vor Ort sind nach Absprache möglich.

Das aktuelle Programm steht zum Download auf der neugestalteten Seminarseite www.jung-pumpen-forum.de/ bereit. Hier ist auch eine Online-Anmeldung möglich.