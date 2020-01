Ort: Deutschland / Pfullendorf Art: Vollzeit

HAUPTAUFGABEN

Ihre Kernaufgabe ist die zielgerichtete Projektverfolgung durch eine marktgerechte und koordinierte Angebotserstellung. Dazu sind Sie eng mit den verantwortlichen Führungskräften in den Regionen vernetzt. Ebenso koordinieren Sie die Abwicklung von Industriellen Vorfertigungsaufträgen in enger Abstimmung mit den entsprechenden Verkaufsberatern und mit dem Produktionswerk. Neben den Kernaufgaben bedarf es einer laufenden Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen, um eine effiziente, effektive und zukunftsorientierte Projektbearbeitung und Projektverfolgung sicher zu stellen. Sie pflegen die Kontakte zu Verantwortlichen in den Projektabteilungen des Handels und sind Ansprechpartner für Kunden und Partner im Bereich Angebotserstellung und Projektverfolgung.

PROFIL

Fachliche Basis stellt idealerweise Ihr betriebswirtschaftliches Studium dar, ergänzt um eine technische Zusatzqualifikation. Erste Erfahrungen in der Mitarbeiterführung sowie umfangreiche Berufskenntnisse im Projektgeschäft zeichnen Sie optimalerweise aus. Die gängigen MS-Office Programme stellen für Sie keine Hürde dar, optimalerweise kennen Sie sich auch mit branchenüblicher Berechnungssoftware aus. Sie überzeugen durch Ihre ausgeprägte Kommunikationsstärke, verfügen über einen gesunden Ehrgeiz und zeigen sich verhandlungssicher. Konzeptionelle Fähigkeiten und strategisches Denken runden Ihr Profil ab.

BEWERBUNG

Wir bieten Ihnen die Perspektiven eines erfolgreichen Unternehmens und ein äußerst vielfältiges Aufgabengebiet. Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung.

KONTAKT

Geberit Vertriebs GmbH

Sieglinde Just

Head Human Resources

88630 Pfullendorf

+49 7552 934 282