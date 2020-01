Eine Duschwanne ist die Basis allen Duschvergnügens und muss heutzutage hohe Ansprüche erfüllen. Neben der reinen Funktionalität sind auch eine moderne Optik, Komfort und hochwertiges Material gefragt. Um diese Badezimmerträume wahr zu machen, können Fachhandwerker auf die super-flachen Duschwannen aus Marmor-Polymer des Badexperten HSK zurückgreifen. Sie sind ebenso ästhetisch wie funktional und überzeugen mit hervorragenden Materialeigenschaften. Mit der neuen Steinoptik werden die Duschwannen noch moderner, denn das Sortiment wird um einen aktuellen Trend der Badgestaltung ergänzt.

Bei der Gestaltung der Dusche stehen Fachhandwerker in der heutigen Zeit vor einer großen Herausforderung, denn Badbesitzer wünschen sich einen hochwertigen und modernen Duschbereich, der in kurzer Zeit fertiggestellt ist. Dabei ist auch die Wahl der Duschwanne ein wichtiger Faktor. Mit den HSK Duschwannen in Steinoptik können Fachhandwerker jedes Bad entsprechend gestalten. Die super-flachen Duschwannen aus Marmor-Polymerharz sind nur 40 mm hoch und dabei trotzdem enorm stabil. In jeder Einbausituation gewähren sie eine hohe Montagefreundlichkeit – egal ob bodengleich, auf höhenverstellbaren Füßen oder direkt auf dem Boden. Die Duschwannen in Steinoptik sind in zwei Formen und zahlreichen Maßen verfügbar: als Quadrat in 90, 100 und 120 cm und als Rechteck von 75 x 100 cm bis 100 x 140 cm. Damit passen sie in wirklich jedes Badezimmer.

Funktionalität trifft Design

Die Duschwannen überzeugen nicht nur mit ihren flexiblen Einbaumöglichkeiten, auch das Design stimmt. Der moderne matte Look der Duschwannen macht jedes Badezimmer zu einem optischen Highlight: Die Steinoptik bringt in den Farben Weiß, Anthrazit, Steingrau und Sandstein eine edle und zeitlose Optik ins Badezimmer. Um die Steinoptik möglichst natürlich aussehen zu lassen, setzt HSK auf eine fein strukturierte Oberfläche. Der edle Ablauf passt sich mit gleicher Beschaffenheit dezent der Steinoptik der Duschwanne an. Die Oberfläche birgt allerdings nicht nur optische Vorteile, sie erhöht auch die Rutsch- und Trittsicherheit für den Benutzer. Außerdem sorgt das Marmor-Polymerharz für ein besonders angenehmes Duschgefühl, da das Material Wärme speichert und sehr hautsympathisch ist. Ein weiterer Pluspunkt für Badbesitzer: Die Duschwannen in Steinoptik sind pflegeleicht und einfach zu reinigen. Im Lieferumfang enthalten sind höhenverstellbare Füße sowie eine super-flache Ablaufgarnitur mit einem Durchmesser von 90 mm.

Ideale Kombination

Natürlich gehört zur Duschwanne auch eine passende Duschkabine. Die Aperto von HSK lässt sich mit den Duschwannen in Steinoptik ideal kombinieren, denn sie macht den Einstieg in den bodengleichen und rutschsicheren Duschbereich besonders komfortabel. Dank des innovativen Scharniers lässt sich die Duschtür nicht nur nach außen und innen pendeln, sondern großzügig öffnen. So ist ein geräumiger Einstieg garantiert. Die Serie Aperto bietet nicht nur für jede Raumsituation eine passende Duschkabine. Das beliebte Softcube Design der Scharniere und Stabilisationsbügel greift den zeitlosen Look der Steinoptik auf. Auch das Glas der Duschkabine lässt sich dank der vielen Varianten wie Grauglas, Echtglas klar hell oder Mattglas optimal an die gewählte Duschwanne anpassen. So entsteht ein einheitlicher Look für den absoluten Wohlfühlfaktor in der Dusche.