+ Die passende Sitzlösung

Ascento überzeugt in vielen Bereichen. In seiner klassischen Eleganz und Funktionalität eignet sich Ascento für private Bäder und Hotels ebenso wie für die sanitären Einrichtungen in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Sogar in Wartebereichen von Arztpraxen und Kliniken macht Ascento eine gute Figur und bietet barrierefreien Komfort.

+ Der Mensch im Fokus

Mit Ascento wurde ein innovatives Produkt entwickelt, das die Bedürfnisse einer Vielzahl von Benutzern berücksichtigt – sowohl mit als auch ohne Handicap. Die Lebensqualität von Menschen zu verbessern und ganzheitliche Lösungen für ein barrierefreies Umfeld zu schaffen, hatten bei der Entwicklung die höchste Priorität.

+ Einfache Montage

Eine Blindabdeckung verdeckt während der „inaktiven Phase“ die Grundplatte, das Herzstück der Vario Familie. Bei Bedarf wird die auf der Unterseite versenkte Schraube der Abdeckplatte mithilfe eines Inbusschlüssels gelöst und abgenommen. Der Sitz kann mühelos ohne weiteres Werkzeug eingehängt werden und muss lediglich auf der Unterseite der Abdeckplatte mit dem Inbusschlüssel festgezogen werden.

Link zur Broschüre: https://bit.ly/2OqkcMn

Link zu dem Produktvideo: https://youtu.be/oc966zQahTw