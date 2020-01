Höchste Auszeichnung für hansgrohe: Anlässlich der internationalen Möbelmesse imm cologne erhielt die Premiummarke der Hansgrohe Group am 12. Januar 2020 den Best of Best ICONIC AWARD 2020: Innovative Interior. In der Kategorie „Bad und Wellness“ wurde die neue Brausenfamilie Rainfinity ausgezeichnet. Den begehrten Preis aus der Welt des Interior Design nahm Olivier Sogno, Vice President Global Marketing entgegen.

„Rainfinity besticht mit einer markanten Designsprache, die das Brausenprogramm unverwechselbar macht und in jedes moderne Badezimmer passt. Hinzu kommt eine bis ins Detail durchdachte Funktionalität, die für ein außergewöhnliches Duscherlebnis sorgt. Sehr interessant ist die in die Ablage integrierte Schulterbrause, die das Sortiment sinnvoll ergänzt“, so die Begründung der Jury.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und fühlen uns geehrt. Mit diesem Award bestätigt die Jury unsere Innovationsleistung und würdigt unseren Designprozess“, freut sich Marc André Palm, Head of Global Brand Marketing hansgrohe. „Wir sind unheimlich stolz darauf, denn mit Rainfinity setzt hansgrohe ganz neue Akzente im Badezimmer, es sind Produkte für anspruchsvolle Wellness- und Designliebhaber.“

hansgrohe Rainfinity – eine neue Dimension des Duschens

Mit dem Brausenprogramm Rainfinity hat hansgrohe einen neuen Archetypen entwickelt, der progressiv und doch vertraut anmutet. Er vereint eine neue effiziente Technologie und echte Benutzeranforderungen auf innovative Weise. Die Kopfbrause bietet ein intensiveres Duscherlebnis, das perfekt an die Körperform angepasst ist. In das Sortiment von Showerpipe, Kopf- und Handbrause ist erstmals eine Schulterbrause eingebunden. Oberflächen: mattes Weiß als Trendfarbe im Interior Design.

Über die ICONIC AWARDS: Innovative Interior

Das Beste aus allen Bereichen des Interior Designs zu entdecken und auszuzeichnen, ist das Ziel der ICONIC Awards: Innovative Interior. Der Wettbewerb richtet sich an alle Unternehmen der Einrichtungsindustrien sowie deren Partner in Interior Design. Die ICONIC AWARDS: Innnovative Interior verfolgen einen ganzheitlichen Gestaltungsanspruch: Möbel, Leuchten, Armaturen werden längst nicht mehr nur als Solitäre gesehen, sondern als gestaltendes Element innerhalb einer ganzheitlichen Inszenierung. Das Ergebnis sind bis ins Detail konzipierte Wohnlandschaften, die ihren Bewohnern ein Höchstmaß an Atmosphäre und individuellem Ausrduck bieten. Die einzelnen Elemente dieser ganzheitlichen Wohnwelten, von der Leuchte über den Türdrücker, vom Geschirr bis hin zu Raumteilern und Textilien, sind jedes für sich mit hohem Aufwand und großer Sorgfalt gestaltet.