An der Ruhr-Universität Bochum wird ein Spiel entwickelt, mit dem die Zusammenarbeit und die Atmosphäre in Teams (Stress-Erleben, Flow-Erleben, etc.) verbessert werden können. Mit einem Einsatz von ca. 3 Stunden, verteilt auf vier Sessions, kann man die Effekte kostenlos für sich und seine Teams nutzen. Interessierte SHK-Firmen (Hersteller, Händler und Handwerker), die ihren Teams einen positiven Impuls geben wollen, können sich an die Projektleiterinnen wenden. Aus organisatorischen Gründen ist das Projekt im Moment auf die zentralen NRW-Kreise D, DU, OB, MH, E, GE, RE, HER, BO und DO begrenzt. Details finden Sie im angehängten Flyer.

Kontakt: Anna-Lena.Helten @ rub.de oder Leonie.Kloep @ rub.de