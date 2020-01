Gemeinsam mit meinen Kollegen gestalte ich die Energie der Zukunft. Wenn auch du mit deinem Können die Zukunft gestalten willst, dann komm zur evm-Gruppe - denn die Zukunft steckt auch in dir!

Die evm-Gruppe - das sind wir: rund 1 000 Kolleginnen und Kollegen. Zusammen sind wir das größte kommunale Energie- und Dienstleistungsunternehmen aus Rheinland-Pfalz. Wir suchen für die Energieversorgung Mittelrhein AG im Bereich Vertrieb, Fachbereich Produkt- und Lösungsmanagement, Team Betrieb Energieanwendungstechnik (VT-PB) zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten und leistungsbereiten



Spezialisten (m / w / d) Energieanlagentechnik



Deine Hauptaufgaben:

Installation und Inbetriebnahme von Wärmeerzeugungs­und Warmwasseranlagen verschiedener Hersteller und Energiearten bis ca. 2 MW

Instandsetzen und Warten von kleineren BHKW-Anlagen verschiedener Hersteller

Technische Betriebsführung und Optimierung von Wärme- und Energieerzeugungsanlagen insbesondere bei komplexen Hydrauliken

Installation und Betrieb von Fernüberwachungssystem an Wärmeerzeugungsanlagen

Teilnahme am Bereitschaftsdienst im Wärmeservice zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit der evm Contracting-Anlagen

Übernahme von Bauaufsichten und Abnahme von Neuanlagen

Dein Profil:

Abgeschlossene Ausbildung zum Anlagenmechaniker SHK, mit Schwerpunkt Heizungstechnik sowie Gas- und Wasserinstallateur oder Energieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik

3-5 Jahre Berufserfahrung

Selbstständiges Arbeiten, Teamgeist, Eigeninitiative, Zuverlässigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein

Kundenorientierung, Pünktlichkeit, Belastbarkeit und Flexibilität

Bereitschaft zur Teilnahme am Bereitschaftsdienst

Das bieten wir dir:

Du gestaltest die Infrastruktur von Morgen und die Zukunft der Energie. Du bist Teil eines sympathischen Teams, das hohe Wertschätzung und Partnerschaftlichkeit jeden Tag lebt. Du profitierst von attraktiver Bezahlung nach Tarif, zusätzlichen Sozialleistungen und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit frühestem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung per E-Mail an karriere @ evm.de, über unser Online-Bewerbungsformular unter evm-karriere.de/Onlinebewerbung oder per Post an Energieversorgung Mittelrhein AG, Personal, Lorena-Louisa Renneißen, Ludwig-Erhard-Straße 8, 56073 Koblenz.

Erste Fragen beantwortet dir gerne Lorena-Louisa Renneißen unter der Telefonnummer 0261 402-71430.

Weitere Informationen erhältst du im Internet unter evm-karriere.de Wir freuen uns, dich kennenzulernen.