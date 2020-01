Wer entwickelt eigentlich die Produkte bei WOLF? In der sechsten Folge wollten die Junior Reporter dem am Firmensitz in Mainburg auf den Grund gehen. Quelle: Bernhard Schinn

Neuer Einsatz für die aktuellen Junior Reporter Emma Brand, Kilian Kürzinger und Muhammed Can Tan: In der sechsten Folge der unterhaltsamen Reportagereihe nehmen die Nachwuchsjournalisten den Bereich der Entwicklung genauer unter die Lupe. Wer entwickelt die Produkte? Was machen hier die einzelnen Abteilungen? Wer ist für was zuständig? Und was passiert alles im Innovationszentrum? Das Reporter-Trio wollte dem am Firmensitz in Mainburg auf den Grund gehen. Auch dieses Mal entstand durch den unbefangenen Umgang der Kinder mit den Interviewpartnern eine interessante und transparente Vorstellung einer der zentralen Abteilungen bei WOLF. Denn es hat zwar nicht jeder Mitarbeiter direkt mit dem Bereich Entwicklung zu tun, aber praktisch jeder mit den Ergebnissen: hier werden innovative Ideen zu hochwertigen Produkten, die WOLF anschließend herstellt und auf den Markt bringt.

Teamarbeit als Grundlage für eine erfolgreiche Produktentwicklung

Als Erstes durften die Junior Reporter das wöchentlich stattfindende Entwicklungsleitertreffen besuchen. Jörn Friedrichs, Bereichsleiter Entwicklung, koordiniert hier die Verantwortlichen der beteiligten Abteilungen. Für die Entwicklung und Verbesserung hochwertiger Produkte ist die enge Zusammenarbeit der jeweiligen Projektteams die unerlässliche Grundlage. Bei der Planung eines neuen Heizgerätes sind zum Beispiel auch die Bereiche Entwicklung Regelungstechnik sowie der Bereich Versuch für Produkttests involviert. Die konkrete Umsetzung erfolgt dann in verschiedenen Projektteams. Um mehr darüber zu erfahren, besuchen die Junior Reporter anschließend Fabian Herzog, Projekt Manager Entwicklung Heizung und Solar. Gemeinsam mit Mitarbeitern aus Fertigung, Qualität, Planung, Technik, Produktmanagement, Einkauf und Service kümmert er sich um die erfolgreiche Realisierung neuer Produktideen aus diesem Bereich. „Für unsere oft komplexen Projekte braucht es ein ganzes Team aus Experten. Es ist toll, wenn wir am Ende gemeinsam ein neues Produkt realisieren, auf das wir alle stolz sein können“, erklärt Herzog.

Einblick in die Praxis

Von der Planung ging es danach zur praxisnahen Veranschaulichung der Entwicklungsarbeit. So zeigte der Elektroniker für Betriebstechnik Auftragskonstruktion Jürgen Frank, was für einen Schaltschrank zur Gerätesteuerung alles benötigt wird und wie die Werksmitarbeiter dank seiner Pläne alles korrekt verdrahten können. Sabrina Nowotnick (Konstrukteurin Produktbetreuung Klima/Lüftung) erläuterte, wie sie Verbesserungen am laufenden Produkt umsetzen und Robert Hirsch (Entwicklungsingenieur Softwareentwicklung) führte die Gerätesteuerung per Smartset App oder Alexa vor.

Testen und kontinuierlich verbessern

Zum krönenden Abschluss erhielten die Junior Reporter noch Zutritt zum WOLF Innovationszentrum. Dort durfte sich das Trio auch in die Klimakammern zum Test von Luft/Wasser Wärmepumpen wagen. Hier können ganzjährig Jahreszeiten und entsprechende Witterungsbedingungen simuliert werden, damit die WOLF Produkte bereits im Vorfeld bestmöglich auf alle Praxisbedingungen vorbereitet werden. Markus Haltmeier (Fachkraft Messtechnik Versuch) und Martin Gaigl (Entwicklungsingenieur Entwicklung Gasgeräte) prüfen im Innovationszentrum durch Messungen die Komponenten der verschiedensten Produkte. Alle Tests der Produkte, vom Gerätekonzept bis hin zu Seriengeräten, sowie Zulassungen und Lebensdauerprüfungen werden dort gemacht. Was gefällt ihm besonders an seinem Beruf? „Ich bin nah an den Geräten dran. Außerdem ist es schön, später beim Kunden zu sehen, wie das getestete Produkt funktioniert“, sagt Gaigl. „Unsere Arbeit bei der Entwicklung hat großen Einfluss darauf, wie zuverlässig die Geräte später laufen.“

