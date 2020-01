Marktneuheit 2020: ecoDUO für Heizen mit Öl oder Gas!

Das neue Jahr 2020 beginnen wir direkt mit einer echten Marktneuheit: Der ecoDUO aus unserer MEISTERlinie ist ein 2-in-1 Brennwertgerät, mit dem Sie für Ihre Kunden eine einzigartige Heizlösung parat haben. Warum? Ganz einfach durch seine flexible Einsatzmöglichkeit!

Bedingt durch das Klimaschutzprogramm geht der Trend zum Gas als Brennstoff. Eine Umstellung von Öl auf Gas ist allerdings immer auch mit Kosten und einem gewissen Arbeitsaufwand verbunden. Mit dem ecoDUO aus der MEISTERlinie ist dieses Problem nun einfach gelöst: Er ist wahlweise mit einem einstufigen oder modulierenden Raketenbrenner® ausgestattet, der hocheffizient mit nahezu rußfreier Verbrennung arbeitet.

Sollten sich Ihre Kunden im Laufe der Zeit gegen den Ölbetrieb entscheiden und lieber mit Gas heizen wollen, so kann mit geringem Kosten- und wenig Arbeitsaufwand ein MHG-Gasbrenner an den ecoDUO Brennwertkessel installiert werden. Wir sind uns sicher: Kein anderes Brennwertgerät ist in dieser Situation so flexibel wie der ecoDUO!



Das Problem: hohe Kosten und Aufwand bei der Umstellung auf Gas!

Leider funktioniert diese Umstellung von Öl auf Gas nicht zum „Nulltarif“ und viele Hausbesitzer schieben die Entscheidung verständlicherweise immer weiter auf - im schlimmsten Fall bis die alte Heizung ausfällt und vom einen Tag auf den anderen nichts mehr geht. Ist das schlau? Nein - denn es gibt jetzt mit dem neuen ecoDUO eine viel bessere Lösung!

Die Lösung: schrittweise Umstellung nach Plan mit dem neuen ecoDUO!

An der Umstellung kommt in Zukunft kein Hausbesitzer vorbei. Bieten Sie Ihren Kunden daher jetzt mit dem ecoDUO eine zukunftssicher geplante und flexible Umstellung an, die zum Budget passt und dann stattfindet, wenn Ihre Kunden dazu bereit sind.

Ganz konkret: Die alte Ölheizung kommt raus, der ecoDUO kommt rein und heizt zunächst weiter mit Öl. Anschließend kann die Umstellung auf Gas in aller Ruhe in Angriff genommen werden. Ist alles bereit, bleibt der ecoDUO weiterhin in Betrieb, heizt dann aber mit Gas.

Daten und Fakten zum neuen ecoDUO:

Der besondere Vorteil des ecoDUO liegt auf der Hand: Er lässt sich jederzeit auf Gas umrüsten, auch wenn er bereits mit Öl gelaufen ist. Darüber hinaus überzeugt der ecoDUO auch mit den Vorteilen, die alle unsere Geräte der MEISTERlinie auszeichnen: So sorgen die bewährte Konstruktion und hochwertige Komponenten für höchste Effizienz,

Betriebssicherheit und lange Nutzungsdauer. Hier die wichtigsten Daten und Fakten in der Übersicht:

Umrüsten auf Gas möglich, auch nachträglich

Neuer effizienterer Ringwärmetauscher

Geringe Stelltiefe durch im Kessel integrierte Abgastemperaturbegrenzer

Einfache Reinigung ohne Demontage und inkl. Wartungseinrichtung

Mit modulierendem Brenner besonders effizient

Geringerer Installations- und Kostenaufwand durch vormontierte Pumpen

Noch ruhigerer Betrieb und inkl. langlebigem Gussgliederblock

Regelung für drei Kreise und Solar vorhanden

Für Abgaskomponenten aller gängiger Hersteller zugelassen

Heizungssteuerung über Internet optional mit heatapp! möglich (heatapp! ready). Einfach mit dem Router zu Hause verbinden und dann via App steuern

Messepremiere feiert unser neuer ecoDUO übrigens im März auf der SHK in Essen. Kommen Sie gerne vorbei und informieren Sie sich vor Ort.

SHK Essen vom 10. bis 13. März 2020 MHG Heiztechnik in Halle 3, Stand 3A02.

ifh INTHERM Nürnberg vom 21. bis 24. April 2020 MHG Heiztechnik in Halle 4A, Stand 4A.212.

Weitere technische Details zum ecoDUO finden Sie neben der Messe auch online unter www.meisterlinie.de sowie in unserer aktuellen MEISTERlinie Preisliste. Übrigens: den ecoDUO können Ihre Kunden über Contracting auch mieten statt kaufen. Mehr dazu ebenfalls online unter www.mhg.de/service/contracting.