Flüssiggas als Energieträger gewinnt durch die aktuelle Klima-Diskussion gerade in ländlichen Regionen an Bedeutung. Die Nachfrage unter Hausbesitzern steigt. Eine große Chance auch für Heizungsbauer, sich mit der klimafreundlichen Alternative zu Öl auseinanderzusetzen. Primagas wollte wissen, welche Anforderungen das SHK-Handwerk an den Flüssiggas-Partner stellt und gab beim TÜV NORD eine Umfrage unter Heizungsbauern in Deutschland in Auftrag. Das Ergebnis: Spitzenbewertungen für Leistungen, Services und die Zusammenarbeit mit Primagas. Und 99 Prozent [1] der befragten Heizungsbauer würden Primagas einem Kollegen weiterempfehlen. Ein absoluter Topwert.

„Flüssiggas gewinnt im Zuge der Energiewende immens an Bedeutung“, sagt Thomas Landmann, Vertriebsdirektor von Primagas. „Deshalb interessiert uns, worauf unsere wichtigsten Partner, die Heizungsbauer, bei der Kooperation besonderen Wert legen. Das Ergebnis der Befragung zeigt: Leistungen, Services, Kompetenz und Professionalität werden honoriert.“ Denn ausdrücklich schätzen die aktuell vom TÜV NORD befragten Heizungsbauer unter anderem die Professionalität und Kompetenz des Krefelder Flüssiggas-Versorgers. Mit einer Weiterempfehlungsquote von 99 Prozent [1] beweist die Umfrage eindrucksvoll, dass die Fachhandwerkspartner mit Primagas überaus zufrieden sind.

Klare Erwartungen an das Teamwork

Die hohe Zufriedenheitsquote hat gleich mehrere Gründe: 98 Prozent1 der vom TÜV Befragten empfinden die Zusammenarbeit mit Primagas als reibungslos und sehen insbesondere in der Professionalität (19 %[2], der Beratungsqualität (16 %[2]) und der Erfahrung, die das Unternehmen besitzt (13 %[2]), große Vorteile. Die Umfrage-Ergebnisse zeigen darüber hinaus, dass die Kooperation mit Primagas von Heizungsbauern als unkompliziert (18 %[2]) und angenehm (17 %[2]) eingestuft wird. Ein weiteres Resultat: 92 Prozent [1] der Heizungsbauer bewerten die Leistungen von Primagas mit den Bestnoten „sehr gut“ und „gut“. TÜV NORD hat Primagas in der Vergangenheit bereits mehrfach geprüft und wiederholt mit den Prüfzeichen „Geprüfte Kundenzufriedenheit“ und „Geprüfte Service- und Montagequalität“ ausgezeichnet. „Primagas erweist sich stets als verlässlicher Partner“, kommentiert Michaela Seidl, Projektleiterin bei TÜV NORD. „Das zeigen auch die Ergebnisse der neuen Umfrage, die wir für Primagas durchgeführt haben.“



Flüssiggas: Klimafreundliche Alternative zu Öl

Allerdings ist nicht nur auf den Flüssiggas-Versorger Primagas Verlass. Auch auf das Produkt Flüssiggas als klimafreundliche Energie und ideale Alternative zu Öl vor allem auf dem Land können Heizungsbauer und Endkunden vertrauen. „Viele Menschen erkennen im Zuge der anhaltenden Klima-Diskussion, wie wichtig es für nachfolgende Generationen ist, auf Brennstoffe umzusteigen, die weniger CO2 erzeugen. Während Öl in Bezug auf das Treibhausgas zunehmend in der Kritik steht, bietet Flüssiggas eine echte Alternative“, erklärt Landmann. „Es gibt aber noch Heizungsbauer, die bis dato nur wenig mit Flüssiggas-Anlagen zu tun hatten. Sie möchten wir ansprechen und über Flüssiggas informieren. Wir zeigen, wie einfach es funktioniert.“

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Service-Leistungen von Primagas finden Sie auch unter www.primagas.de.

[1] Quelle: TÜV NORD CERT GmbH. Umfrage unter Fachhandwerkspartnern von PRIMAGAS, 2020. Teilnehmer an der Befragung: 470 Heizungsbauer.

[2] Mehrfachnennungen möglich. Quelle: TÜV NORD CERT GmbH. Umfrage unter Fachhandwerkspartnern von PRIMAGAS, 2020. Teilnehmer an der Befragung: 470 Heizungsbauer, 1.601 Antworten.