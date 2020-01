In der Kategorie „Bad und Wellness“ gewinnt Beams Mono den Iconic Award Innovative Interior Winner 2020 Foto: Vasco Group

Der Design-Heizkörper Beams Mono des belgischen Herstellers Vasco Group ist Winner des „Iconic Awards 2020 - Innovative Interior" in der Kategorie „Bad & Wellness". Der markante Design-Heizkörper überzeugte die europäischen Experten aus den Bereichen Design, Handel und Medien des Rates für Formgebung vor allem durch sein schlichtes, nachhaltiges Äußeres: Sämtliche Anschlüsse sind vollständig aus dem Blickfeld entfernt und die Aufhängungen harmonisch integriert. Die ebene, flache Frontplatte besteht aus einem nur 150 Millimeter breiten, vertikalen Aluminiumprofil. Der Heizkörper verfügt dadurch insgesamt über ein sehr geringes Eigengewicht, ist drei Mal leichter als Stahl und ohne große Mühe zu transportieren. Auch der Einsatz in Dusch- und Waschräumen ist ohne Bedenken möglich: Korrosionsbeständigkeit und Rostfreiheit zeichnen den recycelten Rohstoff ebenso aus wie die anschließende 100-prozentige Wiederverwertbarkeit. Beams Mono, der auf dem besten Weg zum Trendsetter und zur Stil-Ikone ist, überrascht Architekten und Endkunden mit einer schier unerschöpflichen Bandbreite an Variationen und Farben.

Das Schmuckstück im minimalistischen Look erhielt bereits 2018 den renommierten italienischen Archiproducts Design-Award sowie 2019 den begehrten deutschen IF Design Award. Der Iconic Award Innovative Interior 2020 in der Kategorie Winner komplettiert diese Erfolgsserie. Über 500 Einreichungen aus aller Welt hatte es für die insgesamt neun Kategorien des Wettbewerbs gegeben. Nur 30 Teilnehmer wurden mit der begehrten Auszeichnung prämiert. Die Preisverleihung fand im Januar im Rahmen der internationalen Einrichtungsmesse „imm cologne 2020" im Kölnischen Kunstverein statt, wo während der Messe auch eine Ausstellung der Preisträger-Objekte aller Kategorien zu sehen war.

Vorteile Beams Mono im Überblick:

ein, zwei oder max. drei Mono-Vertikalheizkörper nebeneinander montierbar

flaches Design (Beams Mono) oder profiliert (Bryce Mono)

Kombination aus gleichen / unterschiedlichen Farben

Konfiguration aus drei unterschiedlichen Längen

Konfiguration aus unterschiedlichen Zwischenabständen

individuelle Regelung der einzelnen Heizkörper

frei in der Wand montierbare Thermostatköpfe

Auf der SHK Essen 2020 präsentiert sich die Vasco Group in Halle 1 / Stand B 15.