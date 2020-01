Auf den Frühjahrsmessen präsentiert Resideo sein bewährtes Honeywell Home Portfolio samt neuen Erweiterungen im „realen“ Einbauumfeld. Im „Wohnzimmer“ des völlig überarbeiteten Messestands liegt der Fokus beispielsweise auf der Heizungsoptimierung direkt an den Heizkörpern mit smarter Regelung und einfachem hydraulischen Abgleich. Im Hauswirtschaftsraum wird die gesamte Technik der Hauswasserinstallation – auch als „vorgefertigte“ Kompaktlösung – gezeigt. Mehr erfahren die Besucher auf der SHK Essen (10.-13. März) in Halle 3 an Stand 3D15 und auf der ifh Intherm Nürnberg (21.-24. April) in Halle 4 an Stand 4.009.

Neue Kombi-TRV Varianten: Vereinfachter hydraulischer Abgleich an jedem Heizkörper

Für den hydraulischen Abgleich im Bestand ist nicht viel nötig – ein Honeywell Home Kombi-TRV an jedem Heizkörper reicht aus. Das druckunabhängige Thermostatventil kontrolliert und reguliert den Volumenstrom im Verbraucher unabhängig von wechselnden Druckverhältnissen im Gesamtsystem. Als besonders robuste Ein-Ventl-Lösung etablierte sich das Kombi-TRV im Installationsalltag. Mit neuen zusätzlichen Varianten steht das Kombi-TRV nun für noch mehr Einbausituationen zur Verfügung. Durchgangs- oder Winkeleckventil, Eckform oder mit mittigem Anschluss für Handtuchheizkörper – die erweiterte Produktfamilie ermöglicht künftig an jedem Heizkörpertyp einen vereinfachten hydraulischen Abgleich, ist damit für alle auftretenden Anwendungsfälle bestens gerüstet und sorgt so für mehr Komfort und Energieeinsparung.

Alles für den Hauswasseranschluss – bewährte Technik in kompaktem Gehäuse

Bei Trinkwasser-Installationen erfordert genau die Stelle besondere Aufmerksamkeit, an der das Trinkwasser des Versorgers in das Gebäude übergeben wird. Es gilt, die hohe Trinkwasserqualität auch in den Hausleitungen zu erhalten und zugleich das öffentliche Trinkwassernetz vor Verunreinigungen zu schützen. Dafür bietet Resideo ein breites Sortiment an Filtern, Rücklfussverhinderern, Druckminderern und weiteren Komponenten – auch als leicht zu installierende Kompaktlösung: Das Honeywell Home PrimusCenter vereint alle erforderlichen Funktionen in Sachen Trinkwasser-Installation auf kleinstem Raum.