In acht deutschen Städten findet die aktuelle TGA Fachplanertagung von Mitsubishi Electric, Living Environment Systems statt. Nachdem die Plätze der ersten drei Termine Ende 2019 schnell vergriffen waren, können jetzt für die kommenden fünf Veranstaltungen Termine gebucht werden.

Die Themen der Fachvorträge zielen praxisgerecht auf die aktuellen Planungsanforderungen und Vorschriften sowie Normen ab. So referiert Ralf Niesmann, Technical Training & Education bei Mitsubishi Electric über die VRF- und Hybrid VRF-Technologie zum Heizen und Kühlen in Zeiten des Wandels bei Kältemitteln durch die Rahmenbedingungen der F-Gas-Verordnung. Fabian Fels, Product Management bei Mitsubishi Electric führt in die normgerechte Planung und Installation von A2L-Anlagen ein. Und Marc Stollbrink, Prüfingenieur für Brandschutz von Goertzen Ingenieure verdeutlicht vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz in Bürogebäuden sowie Hotels im Rahmen der baurechtlichen Schutzziele und Regelungen bzw. Normen und Standards. Teilnehmer der TGA Fachplanertagung erhalten zudem DENA Fortbildungspunkte.

Aktuell stehen folgende Termine und Veranstaltungsorte an:

Augsburg – 30. Januar 2020

Frankfurt / Main – 13. Februar 2020

Berlin – 20. Februar 2020

Braunschweig – 27. Februar 2020

Ratingen – 23. März 2020