Auf der ISH 2019 feierte STIEBEL ELTRON nicht nur neue Produktinnovationen, sondern auch die komplette Neugestaltung des Messe-Designs. Der in Kooperation mit der "D’art Design Gruppe" entstandene, 1.300 Quadratmeter große Stand wurde jetzt mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Architecture | Fair and Exhibition" ausgezeichnet.

Eine "klare Linie" – so die aktuelle Kampagne des Heizungsherstellers – bestimmte Architektur, Illumination sowie die Medienauswahl auf dem prämierten Messestand. Besucher wurden dadurch in die drei Themenportale geleitet. Passend zur Produktwelt des Unternehmens lauteten diese: Weltweite

Warmwasserkompetenz, Lösungen für den Neubau, Wärmepumpen in der Modernisierung. "Mit unserem neuen Stand und dem klaren Konzept konnten wir unsere Partner und Kunden genauso begeistern wie mit unseren Themen und neuen Produkten. Wir führten tausende qualitativ hochwertige Gespräche - die häufig mit der Aussage der Besucher begannen, wie beeindruckend der neue Stiebel-Eltron-Messestand ist", so Frank Jahns, Geschäftsführer der STIEBEL ELTRON-Vertriebsgesellschaft. "Über die Auszeichnung mit dem German Design Award freuen wir uns natürlich sehr – es zeigt, dass sich die monatelange Arbeit des gesamten Teams ausgezahlt hat. Wir sind stolz auf das Ergebnis." So Claus Kroll-Schlüter, Leiter Marketing STIEBEL ELTRON.

Der "German Design Award" zeichnet innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Die hochkarätig besetzte, internationale Jury des Awards begründete die Verleihung des Awards für den Stiebel-Eltron-Messestand wie folgt: " Der Unternehmensleitsatz »Klare Linie« wird durch das geradlinig-klare und angenehm unaufgeregte Standdesign nachvollziehbar widergespiegelt. Der Stand wirkt übersichtlich strukturiert und zeigt die Produkte in einem hochwertig wirkenden Umfeld. Formal und inhaltlich sehr gut gelöst."