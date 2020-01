Auf dem Querschiesser Trendkongress im vergangenen Oktober wurde es verdeutlicht und in Zahlen gefasst: 2020 wird ein Heizungsjahr. Ein Grund für die auffallend positiven Prognosen dürfte das Klimaschutzpaket sein, das besondere Förderprogramme für klimafreundliche Heizungsmodernisierungen und auf lange Sicht eine Abkehr vom Heizen mit fossilen Brennstoffen vorsieht. Wann immer in Heizkreisläufe eingegriffen wird, kommt auch der Bereich Heizungswasseraufbereitung ins Spiel. Ein Potenzial, das SHK-Betriebe nicht ungenutzt lassen sollten. Für den perfekten Start ins neue Jahr bietet perma-trade Wassertechnik SHK-Betrieben eine optimal abgestimmte Produktpalette, um auf diesen Trend kompetent reagieren zu können.

2020 werden mit Verabschiedung des Klimaschutzpaketes voraussichtlich zahlreiche Maßnahmen zur CO2-Reduzierung in Kraft treten. Da ein Siebtel der CO2-Emissionen auf die Heizung und Warmwasserbereitung in Gebäuden entfallen, ist es mehr als nachvollziehbar, dass natürlich auch in diesem Bereich anzusetzen ist. So winkt Wohnungs- und Hausbesitzern, die modernisieren oder sanieren wollen, zum Beispiel für den Wechsel von einer Ölheizung auf ein klimafreundlicheres Modell eine Austauschprämie von bis zu 40 % der Investitionssumme. Wenn man nun noch bedenkt, dass es aktuell über zwölf Millionen modernisierungsbedürftige Gas- und Ölheizungen in Deutschland gibt, wird klar, welch enormes Umsatzpotenzial für SHK-Handwerker im Heizungsbereich bereit steht. Dies bestätigen auch die Erkenntnisse des von der Unternehmensberatung Querschiesser bereits zum 16. Mal veranstalteten Trendkongresses. Die Heizungswasseraufbereitung wird sich dabei nach Einschätzung der Befragten von allen Gewerken im nächsten Jahr am positivsten entwickeln. Clever ist, wer auf solche Trends vorbereitet ist und kompetent auf den Marktbedarf reagieren kann – zum Beispiel mit den passenden Produkten zur Heizungswasseraufbereitung. Ob es um die Befüllung von Neuanlagen oder die Heizungswasseraufbereitung von Bestandsanlagen im laufenden Betrieb geht: perma-trade Wassertechnik bietet SHK-Betrieben eine vielseitige Palette hochwertiger Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen. Zum Nachfüllen bereits aufbereiteter Heizungskreisläufe brachte das Unternehmen 2019 zudem eine neue digitale Heizungsbefüllstation auf den Markt, die prompt mit dem Plus X Award als „Bestes Produkt des Jahres 2019“ ausgezeichnet wurde.

Perma-trade punktet mit ausgezeichneter Heizungsbefüllstation

Dank ihrer innovativen Elektronik haben die digitalen Befüllstationen von perma-trade alles Wichtige „auf dem Schirm“, was zur dauerhaften Sicherung optimaler Heizungswasserqualität nach VDI-Richtlinie 2035 wichtig ist. Auf einem großen 4-Zoll-Display werden die elektrische Leitfähigkeit, der Volumenstrom, die kumulierte Durchflussmenge und der Batteriestatus dargestellt. Die maximal zulässige Nachspeisemenge pro Woche kann zwischen 10 und 190 Liter eingestellt werden. Auch der verwendete permasoft Typ sowie die Leitfähigkeit des Rohwassers können eingegeben werden. Das neue Design macht SHK-Handwerkern die tägliche Arbeit um einiges einfacher und komfortabler. Denn die digitale Heizungsbefüllstation verfügt über Elektronik, die mitdenkt. Sie verarbeitet und bewertet nicht nur die eingegebenen und erfassten Daten, sondern überwacht zusätzlich die elektrische Leitfähigkeit des Füllwassers. Dies wird mit einer LED-Ampel auf dem Display dargestellt. Parallel dazu wird die Restkapazität der permasoft Entmineralisierungseinheit berechnet und angezeigt – grafisch wie digital. Auch beim Einbau der digitalen Heizungsbefüllstation ist maximaler Bedienkomfort gegeben.